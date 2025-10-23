Bank Rule 1 November 2025: नॉमिनी को लेकर बदल जाएगा नियम, अब एक…दो नहीं इतने लोगों को कर पाएंगे खाते में ऐड

ये प्रावधान खाताधारकों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार नामांकन करने में लचीलापन प्रदान करते हैं। इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में दावा निपटान में एकरूपता, पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखते हैं। बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 2025, जो एकाधिक नामांकन करने, रद्द करने या नामित करने के लिए प्रक्रियाओं और प्रपत्रों की रूपरेखा तैयार करेगा, इन प्रावधानों को सभी बैंकों में लागू करने के लिए जारी किया जाएगा। ग्राहक अब अपने खाते में एक साथ या क्रमवार (simultaneous या successive) चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इससे खातेधारक अपनी पसंद के अनुसार नामांकन तय कर सकेंगे।