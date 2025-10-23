Patrika LogoSwitch to English

Bank Rule 1 November 2025: नॉमिनी को लेकर बदल जाएगा नियम, अब एक…दो नहीं इतने लोगों को कर पाएंगे खाते में ऐड

New Bank Rule 2025: बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी! 1 नवंबर, 2025 से आप अपने खातों के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 23, 2025

Bank Rule 1 November 2025

बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर (फाइल फोटो)

Bank Rule 1 November 2025: हर महीने की पहली तारीख को कई छोटे-बड़े नियमों में बदलाव होता है। एक नवंबर 2025 से आप अपने बैंक खातों में एक, दो नही बल्कि चार लोगों को नामांकित कर सकते है। नवंबर 2025 से बैंकिंग ग्राहकों के पास अपने खातों के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति चुनने की सुविधा होगी। इस कदम का उद्देश्य बैंकों में दावा निपटान को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है।

1 नवंबर से लागू होंगे नियम

एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत प्रमुख नामांकन प्रावधान 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगे। यह अधिनियम 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें पांच कानूनों में कुल 19 संशोधन किए गए हैं (रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955; और बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980)।

अब एक खाते में जोड़ पाएंगे चार नॉमिनी

ये प्रावधान खाताधारकों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार नामांकन करने में लचीलापन प्रदान करते हैं। इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में दावा निपटान में एकरूपता, पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखते हैं। बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 2025, जो एकाधिक नामांकन करने, रद्द करने या नामित करने के लिए प्रक्रियाओं और प्रपत्रों की रूपरेखा तैयार करेगा, इन प्रावधानों को सभी बैंकों में लागू करने के लिए जारी किया जाएगा। ग्राहक अब अपने खाते में एक साथ या क्रमवार (simultaneous या successive) चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इससे खातेधारक अपनी पसंद के अनुसार नामांकन तय कर सकेंगे।

नए बैंक नामांकन नियम क्या हैं?

  • संशोधित प्रावधानों के अनुसार, खाताधारक अधिकतम चार व्यक्तियों को एक साथ या क्रमिक रूप से नामांकित कर सकते हैं। यह एक ऐसा कदम है जो जमाकर्ताओं और नामांकित व्यक्तियों दोनों के लिए सरल दावा निपटान प्रक्रिया को सुगम बनाएगा।
  • खाताधारकों के पास अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक साथ या क्रमिक नामांकन चुनने का विकल्प होता है।
  • जमाकर्ताओं द्वारा अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक के लिए शेयरों या प्रतिशत का विशिष्ट आवंटन होगा, जो कुल 100 प्रतिशत होगा, जिससे सभी नामांकित व्यक्तियों के बीच स्पष्ट वितरण सुनिश्चित होगा।
  • जमा राशि, सुरक्षित वस्तुओं या लॉकरों के लिए व्यक्ति अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति निर्दिष्ट कर सकते हैं। अगला नामांकित व्यक्ति उच्च पदस्थ नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही सक्रिय होता है, जिससे निर्बाध निपटान और उत्तराधिकार की स्पष्टता सुनिश्चित होती है।
  • सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा जमा लॉकरों में रखी गई वस्तुओं के लिए विनियम केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति देते हैं।

Published on:

23 Oct 2025 05:16 pm

Hindi News / Business / Bank Rule 1 November 2025: नॉमिनी को लेकर बदल जाएगा नियम, अब एक…दो नहीं इतने लोगों को कर पाएंगे खाते में ऐड

