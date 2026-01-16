को-फाउंडर को कंपनी से निकाला, एक घंटे में पाई नई नौकरी, OpenAI में की वापसी

थिंकिंग मशीन्स लैब (Thinking Machines Lab) की सीईओ मीरा मुराती ने बैरेट जोफ को कंपनी से अलग करने की पुष्टि की थी। यह फैसला सामने आते ही एआई समुदाय में हलचल मच गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के भीतर भरोसे और आचार से जुड़ी चिंताएं सामने आई थीं। हालांकि, मुराती ने सार्वजनिक तौर पर सीमित जानकारी साझा की, लेकिन इतना साफ था कि नेतृत्व स्तर पर मतभेद गहरे हो चुके थे। इस फैसले से स्टार्टअप की साख और स्थिरता पर भी सवाल उठने लगे।