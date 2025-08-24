केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर : 7.1 फीसदी मिलेगा इस योजना पर ब्याज

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS-1980) के तहत जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही के लिए नई बचत सूची जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, इस योजना में कर्मचारियों की बचत पर 7.1% वार्षिक ब्याज दर लागू होगी। सरकार ने साफ किया है कि यह ब्याज दर भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDA) की सिफारिश पर तय की गई है और आर्थिक मामलों के विभाग ने इसे अधिसूचित किया है।