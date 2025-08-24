Patrika LogoSwitch to English

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर : 7.1 फीसदी मिलेगा इस योजना पर ब्याज

CGEGIS योजना में कर्मचारी के खाते से हर महीने छोटा सा अंशदान जाता है।

भारत

Ashish Deep

Aug 24, 2025

CGEGIS योजना कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा और बचत पर आकर्षक ब्याज दोनों देती है। (फोटो सोर्स : AI)

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS-1980) के तहत जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही के लिए नई बचत सूची जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, इस योजना में कर्मचारियों की बचत पर 7.1% वार्षिक ब्याज दर लागू होगी। सरकार ने साफ किया है कि यह ब्याज दर भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDA) की सिफारिश पर तय की गई है और आर्थिक मामलों के विभाग ने इसे अधिसूचित किया है।

दो कैटेगरी में फायदा

आदेश के मुताबिक बचत को लेकर कर्मचारियों को दो कैटेगरी में फायदा मिलेगा–


  1. पहली कैटेगरी – वे कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1989 तक 10 रुपये प्रतिमाह और 1 जनवरी 1990 से आगे 15 रुपये प्रतिमाह का योगदान किया।




  2. दूसरी कैटेगरी – वे कर्मचारी जिन्होंने संशोधित दर लागू होने के बाद भी 10 रुपये प्रतिमाह की पुरानी दर पर योगदान जारी रखा।

क्यों खास है यह योजना?

CGEGIS योजना कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा और बचत पर आकर्षक ब्याज दोनों देती है। कर्मचारी की जेब से हर महीने छोटा सा अंशदान जाता है, लेकिन लंबे समय में यही रकम एक बड़ी पूंजी का रूप ले लेती है। सरकार ने बताया कि इस योजना से जुड़े आदेश को भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग (CAG) से बातचीत के बाद ही अंतिम रूप दिए गए हैं।

रिटायरमेंट पर आर्थिक मदद

CGEGIS-1980 के तहत कर्मचारी के योगदान का एक हिस्सा बीमा कवर में और बाकी बचत फंड में जमा होता है। सेवा से रिटायरमेंट के समय यही बचत फंड एकमुश्त रकम के रूप में लौटाया जाता है, जिससे कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मजबूत आर्थिक सहारा मिलता है।

Updated on:

23 Aug 2025 04:58 pm

Published on:

24 Aug 2025 04:53 am

Hindi News / Business / केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर : 7.1 फीसदी मिलेगा इस योजना पर ब्याज

