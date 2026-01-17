बॉस हो तो ऐसा: बीमार मां की देखभाल के लिए दी 1 महीने की छुट्टी, सैलरी से एक पैसा भी नहीं काटा

सोशल मीडिया पर दिव्य अग्रवाल की जमकर तारीफ हो रही है। एक यूजर ने लिखा - यह देखकर अच्छा लगा कि अभी भी ऐसी कंपनियां हैं, जो कर्मचारियों को इंसान समझती हैं। मैं पहले जिस कंपनी में काम करती थी, वहां मेरी सैलरी केवल इसलिए काट ली गई क्योंकि पीरियड के दर्द के चलते मैंने 30 मिनट पहले लॉग आउट कर दिया था। जबकि मैं अपना काम पहले ही पूरा कर चुकी थी। एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि ऐसी लीडरशिप मुश्किल से देखने को मिलती है। बिना किसी शर्त के कर्मचारी को सपोर्ट करना तारीफ के काबिल है। अगर कंपनी कर्मचारियों की परेशानी को समझती है, तो कर्मचारी भी उसे अपना समझकर काम करते हैं।