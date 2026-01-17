17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

बॉस हो तो ऐसा: बीमार मां की देखभाल के लिए दी 1 महीने की छुट्टी, सैलरी से एक पैसा भी नहीं काटा

BingeLabs co founder Divye Agrawal: अपने सोशल मीडिया पोस्ट में स्टार्टअप को-फाउंडर ने बताया है कि कर्मचारी को बिना किसी शर्त के पूरे 30 दिनों की छुट्टी दी गई, ताकि वह अपनी मां की देखभाल कर सके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 17, 2026

BingeLabs co founder Divye Agarwal

सोशल मीडिया पर बॉस की जमकर तारीफ हो रही है। (PC: LinkedIn/DivyeAgarwal)

Divye Agarwal startup boss: अच्छा बॉस मिलना मुश्किल है और ऐसा बॉस जो आपकी हर परेशानी को समझे, और भी ज्यादा मुश्किल। सोशल मीडिया ग्रोथ फर्म बिंगलैब्स के को-फाउंडर दिव्य अग्रवाल (Divye Agarwal) मुश्किल से मिलने वाले बॉस की दुर्लभ लिस्ट में शामिल हैं। कम से कम एक सोशल मीडिया पोस्ट से तो यही समझ आता है। दिव्य अग्रवाल ने अपनी एक कर्मचारी को बीमार मां की देखभाल के लिए एक-दो नहीं बल्कि पूरे 30 दिनों की छुट्टी दी और वो भी बिना किसी सैलरी कटौती के साथ। इस दिलदारी के लिए उनकी जमकर तारीफ हो रही है।

LinkedIn पोस्ट में बताई कहानी

दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप बिंगलैब्स के को-फाउंडर दिव्य अग्रवाल ने लिंक्डइन पर इस घटना के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले साल उनकी एक कर्मचारी को अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए एक महीने की छुट्टी चाहिए थी। कर्मचारी ने कहा कि वह मां की देखभाल के साथ-साथ समय निकालकर काम में भी योगदान देती रहेगी। वह शाम को काम के लिए उपलब्ध रहेगी और जरूरत पड़ने पर कॉल भी अटेंड कर लेगी। हालांकि, मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

बिना किसी शर्त के दी छुट्टी

अग्रवाल ने बताया कि हमने उस कर्मचारी से कहा कि काम के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे 30 दिन केवल अपनी मां की देखभाल करें। सैलरी को लेकर भी बिल्कुल चिंता न करें, आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। अग्रवाल ने कहा कि यह सुनकर कर्मचारी हैरान हो गई। उसने कहा - मुझे लग रहा था कि मेरी छुट्टी कुछ शर्तों के साथ ही मंजूर हो पाएगी। दिव्य अग्रवाल ने बताया कि एक महीने की छुट्टी से कंपनी के दो प्रोजेक्ट्स में देरी हुई। लेकिन छुट्टी के बाद जब कर्मचारी लौटी तो उसने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि वह अपनी मां की तबीयत को लेकर अब चिंतित नहीं थी।

कथनी-करनी में कोई अंतर नहीं

बिंगलैब्स के को-फाउंडर ने कहा कि यह दर्शाता है कि जब कंपनी मुश्किल वक्त में अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी होती है, तो कर्मचारी भी कंपनी की तरक्की के लिए अपनी जान लगा देते हैं। अग्रवाल ने कहा कि हमारी कंपनी की पॉलिसी बेहद स्पष्ट है, हम कर्मचारियों की परेशानियों को समझते हैं। उन्हें अगर समय चाहिए तो हम उन्हें समय देते हैं। हमने कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाया है कि मैनेजमेंट जो कहता है, वो करता है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ

सोशल मीडिया पर दिव्य अग्रवाल की जमकर तारीफ हो रही है। एक यूजर ने लिखा - यह देखकर अच्छा लगा कि अभी भी ऐसी कंपनियां हैं, जो कर्मचारियों को इंसान समझती हैं। मैं पहले जिस कंपनी में काम करती थी, वहां मेरी सैलरी केवल इसलिए काट ली गई क्योंकि पीरियड के दर्द के चलते मैंने 30 मिनट पहले लॉग आउट कर दिया था। जबकि मैं अपना काम पहले ही पूरा कर चुकी थी। एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि ऐसी लीडरशिप मुश्किल से देखने को मिलती है। बिना किसी शर्त के कर्मचारी को सपोर्ट करना तारीफ के काबिल है। अगर कंपनी कर्मचारियों की परेशानी को समझती है, तो कर्मचारी भी उसे अपना समझकर काम करते हैं।

ये भी पढ़ें

Success Story: समुद्र किनारे लगाया चाय का ठेला, पहली कमाई 50 पैसे, आज करोड़ों का कारोबार
कारोबार
Tamil Nadu woman entrepreneur story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Jan 2026 02:09 pm

Published on:

17 Jan 2026 01:54 pm

Hindi News / Business / बॉस हो तो ऐसा: बीमार मां की देखभाल के लिए दी 1 महीने की छुट्टी, सैलरी से एक पैसा भी नहीं काटा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

कभी समुद्र किनारे बेचती थीं चाय, आज कई रेस्टोरेंट की मालकिन

Tamil Nadu woman entrepreneur story
कारोबार

इस रूट पर चलेगी देश की पहली Vande Bharat Sleeper ट्रेन, ढेरों सुविधाओं के साथ होगा फास्ट ट्रेवल

Vande Bharat Sleeper Train
कारोबार

PF निकालना होगा और आसान, जल्द ही UPI से सीधे खाते में आएंगे पैसे

EPFO link UPI
कारोबार

इनकम टैक्स पर बड़ी राहत मुश्किल, न्यू रिजीम में होंगे ये बदलाव!

Income tax changes Budget 2026
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोना चांदी के भाव में मिला जुला रुझान, घरेलू बाजार में मामूली बदलाव

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.