Bitcoin Price: 1,00,000 डॉलर के नीचे फिसला बिटकॉइन! जानिए क्यों धराशायी हो रहा है क्रिप्टो मार्केट

Bitcoin Price: बिटकॉइन का भाव 1,00,000 डॉलर के नीचे फिसल गया है। अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी 7.4% तक गिरकर पांच महीने के निचले स्तर $96,794 पर पहुंच गई है। यह एक महीने पहले के रिकॉर्ड हाई से 20% नीचे है। बिटकॉइन 6 अक्टूबर को $1,26,000 से ऊपर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था और 22 जून के बाद यह पहली बार है, जब यह $1,00,000 के स्तर से नीचे आया है। उस वक्त ईरान के परमाणु संयंत्र पर अमेरिकी हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया था।