Amazon कर्मचारी का छलका दर्द: जिस कंपनी के लिए कुर्बान कर दी पर्सनल लाइफ, उसने एक झटके में निकाल दिया

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Blind पर लिखे अपने पोस्ट में अमेजन के पूर्व कर्मचारी ने लिखा, 'मैंने 17 वर्षों तक नॉनस्टॉप काम किया, कभी कोई ब्रेक नहीं लिया। मैं खुद से यही कहता रहा कि यह सबकुछ मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। मुझे अपने बच्चे के साथ खेलने का समय तक नहीं मिला। लेकिन मेरे इस समर्पण और ईमानदारी की कंपनी की नजर में कोई कीमत नहीं थी। कंपनी ने एक ही झटके में मुझे नौकरी से निकाल दिया। जब मुझे लेऑफ ईमेल मिला, मैं पूरी तरह टूट गया, मेरी आंखें भर आईं। हालांकि, कुछ देर बाद मैंने अपने आंसू पोंछे, पत्नी की नाश्ता बनाने में मदद की, पहली बार बच्चों को स्कूल छोड़ने गया। उन्हें मुस्कुराते हुए देखा, शायद यही जिंदगी है।