Amazon कर्मचारी का छलका दर्द: जिस कंपनी के लिए कुर्बान कर दी पर्सनल लाइफ, उसने एक झटके में निकाल दिया

अमेजन ने कर्मचारियों की छंटनी की है। (PC: Freepik)
दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) ने हाल ही में 14 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इस लेऑफ का शिकार बने एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। कर्मचारी ने लिखा है कि 17 सालों तक समर्पण और ईमानदारी से काम करने का ये उपहार मिला है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Blind पर लिखे अपने पोस्ट में अमेजन के पूर्व कर्मचारी ने लिखा, 'मैंने 17 वर्षों तक नॉनस्टॉप काम किया, कभी कोई ब्रेक नहीं लिया। मैं खुद से यही कहता रहा कि यह सबकुछ मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। मुझे अपने बच्चे के साथ खेलने का समय तक नहीं मिला। लेकिन मेरे इस समर्पण और ईमानदारी की कंपनी की नजर में कोई कीमत नहीं थी। कंपनी ने एक ही झटके में मुझे नौकरी से निकाल दिया। जब मुझे लेऑफ ईमेल मिला, मैं पूरी तरह टूट गया, मेरी आंखें भर आईं। हालांकि, कुछ देर बाद मैंने अपने आंसू पोंछे, पत्नी की नाश्ता बनाने में मदद की, पहली बार बच्चों को स्कूल छोड़ने गया। उन्हें मुस्कुराते हुए देखा, शायद यही जिंदगी है।
कर्मचारी ने आगे लिखा, 'मैं अपनी पत्नी को एक लोकल कॉफी शॉप लेकर गया और उसे पूरी बात बताई। उसे भी यह जानकर सदमा लगा कि जिस कंपनी के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी उसने एक ही झटके में मुझे नौकरी से निकाल दिया। हालांकि, उसने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो मेरे साथ है और जल्द ही हम इस संकट से बाहर निकल आएंगे। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए'।
कर्मचारी के मुताबिक, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। सभी का यही कहना है कि जॉब मार्केट बुरे दौर से गुजर रहा है। हालांकि, इतना तय है कि मेरा भविष्य पिछले 17 सालों जैसा नहीं होगा, जहां मैंने काम के लिए अपनी फैमिली लाइफ तक कुर्बान कर दी। मैं अब हर पल का आनंद लेना चाहता हूं, अपने परिवार की खुशियों का हिस्सा बनना चाहता हूं। छंटनी का शिकार बने कर्मचारियों को सलाह देते हुए अमेजन के इस पूर्व कर्मचारी ने कहा कि मजबूत बने रहें। यह जीवन की समाप्ति नहीं है और इसके लिए खुद को दोष न दें।
अमेरिकी कंपनी अमेजन ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की है। तकरीबन 14 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। कंपनी ईमेल और मैसेज भेजकर प्रभावित कर्मचारियों को सूचित कर रही है। नौकरी से निकालने के इस तरीके को लेकर अमेजन की जमकर आलोचना हुई है। वहीं, छंटनी पर कंपनी की तरफ से कहा गया है कि बिजनेस को सुव्यवस्थित करने और इनोवेशन को तेजी से अपनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
