Financial Freedom पाने के लिए कितना पैसा होगा काफी? CA ने जो बताया वो आपकी आंखें खोल देगा

कौशिक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जो कमाते हैं और जो खर्च करते हैं, अगर एक ही दिशा में एक ही लक्ष्य की तरफ नहीं चल रहे हैं तो फिर चिंताएं खत्म नहीं होती है। वो कहते हैं कि जब आपकी लाइफस्टाइल, शांत दिमाग और कैश फ्लो एक साथ मिलकर चलते हैं, तब पैसा आपको कंट्रोल करना बंद कर देता है और आपके लिए काम करता है। सच्ची वित्तीय आजादी ज्यादा से ज्यादा कमाने में नहीं है, इससे कभी हासिल भी नहीं होगी, बल्कि अपनी निजी जरूरतों को समझने और एक स्थिर जीवनशैली से आती है, जिसमें जरूरी नहीं कि आप सामाजिक दबाव या अपनी गैर-जरूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्च करें, बल्कि तब खर्च करें, जब उसकी वाकई जरूरत हो। इसके लिए आपको Need और Want में अंतर को समझना होगा। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप इस बात से मुक्त हो जाते हैं कि अगले साल आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, उसके अगले साल कितनी बढ़ेगी।