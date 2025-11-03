इन 2 सरकारी बैंकों का जल्द हो सकता है मर्जर, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए क्या है मौका? एक्सपर्ट से समझिए

रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार मर्जर-2 शुरू करने की तैयारी में है। पहले राउंड में कई बैंकों का मर्जर हुआ था। उस समय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किया गया था। अब यदि बैंक ऑफ इंडिया भी यूनियन बैंक का हिस्सा बनता है, तो बैंक काफी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। यही वजह है कि दोनों बैंकों के शेयर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 5 कारोबारी सत्रों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक की उछाल हासिल कर चुका है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया में 1 से अधिक की तेजी आई है।