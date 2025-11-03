कई सरकारी बैंकों के मर्जर की हो रही तैयारी, कुछ का होगा निजीकरण, उछल गए शेयर

ऐसी खबर है कि सरकार कुछ सरकारी बैंको के मर्जर की तैयारी कर रही है और छोटे बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। मिंट अखबार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार मुंबई बेस्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर की रणनीति पर काम कर रही है। यह कदम सरकार के हालिया बैंकिंग सुधार प्रयासों का हिस्सा है। यदि यह मर्जर सफल रहता है, तो विलय से बना बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) है।