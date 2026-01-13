13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

अब नहीं मिलेगी से 10 मिनट में डिलीवरी, Blinkit ने बदली अपनी पॉलिसी

Blinkit ने गिग वर्कर सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताओं के बीच अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। यह फैसला श्रम मंत्रालय से बातचीत और सुरक्षित कामकाजी हालात पर बढ़ते फोकस के बाद लिया गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 13, 2026

Blinkit 10 minute delivery removed

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

भारत में क्विक कॉमर्स सेक्टर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जहां मिनटों में सामान पहुंचाने का दावा कंपनियों की पहचान बन गया था। इसी दौर में डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा, काम के घंटे और सड़क पर जोखिम जैसे मुद्दों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, जहां साल की शुरुआत में गि​ग वर्कर्स ने हड़ताल भी की थी। अब इस बहस के बीच Blinkit ने अपनी ऐप से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। इसे गिग वर्कर सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और श्रम मंत्रालय की बातचीत के बाद एक अहम कदम माना जा रहा है।

सरकार की चिंता

क्विक कॉमर्स कंपनियों और केंद्रीय श्रम मंत्रालय के बीच हाल के महीनों में कई स्तरों पर चर्चा हुई थी। मंत्रालय ने यह चिंता जताई थी कि बेहद कम समय में डिलीवरी के दावे से डिलीवरी पार्टनर्स पर अतिरिक्त जोखिम आ सकता है। सड़क सुरक्षा, शारीरिक थकान और मानसिक तनाव जैसे मुद्दों को गंभीर माना गया। इन्हीं चर्चाओं के बाद कंपनियों से सुरक्षित कामकाजी माहौल और बेहतर उपायों पर ध्यान देने को कहा गया। Blinkit द्वारा 10 मिनट डिलीवरी का प्रचार हटाना इसी दिशा में देखा जा रहा है।

Blinkit की बदली ब्रांडिंग

पीटीआई के अनुसार Blinkit ने अपनी टैगलाइन में बदलाव करते हुए अब समय आधारित वादे की जगह प्रोडक्ट रेंज पर जोर दिया है। पहले जहां 10 मिनट में डिलीवरी को प्रमुख पहचान बनाया गया था, वहीं अब ग्राहकों तक बड़ी संख्या में प्रोडक्ट उपलब्ध कराने पर फोकस किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि कस्टमर के घर से स्टोर की नजदीकी और बेहतर लॉजिस्टिक्स के कारण ऑर्डर जल्दी पूरे होते हैं, न कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से।

Swiggy और Zepto पर असर?

Blinkit के इस फैसले का असर पूरे क्विक कॉमर्स सेक्टर पर पड़ सकता है। Swiggy और Zepto जैसी कंपनियों के भी इसी तरह के डिलीवरी वादों पर दोबारा विचार करने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले गिग वर्कर्स ने 10 मिनट डिलीवरी मॉडल के खिलाफ देशभर में विरोध भी किया था, जिसमें स्वास्थ्य, आय और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सामने आए थे।

ये भी पढ़ें

पूर्व CBI अधिकारी की पत्नी को लगाया 2.58 करोड़ रुपये का चूना, WhatsApp ग्रुप के जरिए हुई साइबर ठगी
कारोबार
digital scam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Jan 2026 06:01 pm

Published on:

13 Jan 2026 06:00 pm

Hindi News / Business / अब नहीं मिलेगी से 10 मिनट में डिलीवरी, Blinkit ने बदली अपनी पॉलिसी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Credit Card कहीं बन तो नहीं गया कर्ज का जंजाल! Minimum Amount Due का नहीं किया सही यूज तो पड़ जाएगा पछताना

Credit Card Interest Rate
कारोबार

Bank Holiday: फरवरी तक इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank Holiday
कारोबार

Work Life Balance: छोटे शहर में परिवार के साथ रहकर कम कमाना सही है या मेट्रो सिटी की मोटी सैलरी? देखिए यूजर्स के जवाब

Work Life Balance
कारोबार

बुजुर्गों की पेंशन टेंशन खत्म! घर बैठे फ्री में बनेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जानिए EPFO की डोरस्टेप सर्विस

कारोबार

UPI से गलत नंबर पर भेज दिए पैसे? ऐसे पा सकते हैं वापस, जानिए प्रक्रिया

wrong upi transaction
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.