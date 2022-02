Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, पूंजीगत खरीद 68 फीसदी बढ़ी

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत खरीद 68 फीसदी बढ़ी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना चौथा केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने बड़े शहरों के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए कॉल गैसीफिकेशन हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं की जाएंगी स्थापित। इसके साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत खरीद 68 फीसदी बढ़ी है।

Budget 2022: 68 of defence capex to be kept for domestic companies