Budget 2022: टीनएजर्स को आसान भाषा में इस तरह समझाएं बजट

केंद्र सरकार आने वाले दिनों में आम बजट जारी करने वाली है जिसको लेकर बच्चों में कई सवाल हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप अपने बच्चों को आसान भाषा में बजट के बारे में समझा सकते हैं।

आजकल हर जगह बजट की चर्चा है की 'बजट पेश होने वाला है'। ऐसे में बच्चों के मन में बजट को लेकर कई सवाल होंगे कि आखिर ये बजट है क्या और कितना महत्वपूर्ण है? एक अभिभावक के तौर पर आप अपने बच्चों को आसान भाषा में बजट से जुड़ी जानकारी समझा सकते हैं। बजट का अर्थ है भविष्य के खर्च के लिए वो योजना है जो पूरे वर्ष राजस्व व अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी परिवार में कमाने वाले व्यक्ति के जरिए घर का पूरा खर्च तय होता है वैसे ही सरकार अपनी कुल आमदनी और व्यय को अनुमानित कर देश के लिए योजनाएं बनाकर हर वर्ग का खास ख्याल रखती है। अपने बच्चों को अपना उदाहरण दें।

