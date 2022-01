Budget 2022: बजट से आम आदमी और दूसरे सेक्टर्स को क्या हैं उम्मीदें

मोदी सरकार 1 फरवरी को अपना 10वां बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये चौथा आम बजट है।कोरोना काल में चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच आम आदमी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य से लेकर रियल एस्टेट तक तमाम सेक्टरों में राहत पैकेज की भी उम्मीदें हैं।

Budget 2022 Know Here Which Sector have What Expectation