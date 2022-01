Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज हैं कई रिकॉर्ड, इंदिरा गांधी के बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को अपना आम बजट पेश करेंगी। ये उनका चौथा बजट होगा, जबकि कोरोना काल में दूसरा बजट वे पेश करेंगी। मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में निर्मला सीतारमण में आम बजट पेश कर Dहम भूमिका निभाई है। बजट को लेकर उनके नाम कई रिकॉर्ज दर्ज हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2022 को बजट पेश करेंगी। यह आम बजट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए होगा। खास बात है कि निर्मला सीतारमण के लिए लगातार चौथा मौका रहेगा, जब वह बजट भाषण देंगी। जबकि कोरोना काल में ये दूसरी बार है जब वे आम बजट पेश करेंगी। कोरोना से जंग के बीच आर्थिक मोर्चे पर मार झेल रही देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आम आदमी और करदाताओं को उनसे काफी उम्मीदें हैं। निर्मला सीतारमण की बात करें तो बजट को लेकर उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। फिर चाहे वो परंपरा से हटकर काम करना हो या फिर बड़े आर्थिक फैसले लेते हुए बड़ा बजट भाषण। वित्त मंत्री ने अपनी काबलियत से एक अलग मुकाम हासिल किया। डालते हैं बजट से जुड़े उनके नाम दर्ज रिकॉर्ड पर एक नजर।

