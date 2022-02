Budget 2022: आइये जानें इस बजट में आपके और मेरे लिए क्या है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करने का ऐलान किया है। आम जनता को इससे काफी निराशा हुई है जो महामारी को लेकर टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे थे।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। अपने बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण नेअलग-अलग क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किये। कोरोना महामारी के दौरान पेश किया गया ये बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बजट को लेकर आम जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार माध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिली? रोजगार के लिए सरकार की क्या योजना है? टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किये गए हैं? आम जनता के लिए कौनसी से चीजें महंगी और कौनसी सासटी हुई है? तो चलिए समझते है इस बजट में आपके और हमारे लिए क्या है खास ?

Budget 2022: What is in it for you and me