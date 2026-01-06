6 जनवरी 2026,

कारोबार

महिलाओं को बिजनेस के लिए सरकार करती है 1 करोड़ रुपये की मदद! लाखों ने उठाया स्कीम का लाभ; आप भी करें अप्लाई

Stree Shakti Yojana: इस योजना में महिला उद्यमियों को बड़ा फायदा मिलता है। जो कि अपना छोटा-मध्यम कारोबार (MSME) चलाती हैं, इसमें उनको 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए गारंटी या गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है।

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Jan 06, 2026

ये योजना महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने या बढ़ाने में मदद करती है (PC: AI)

सरकार महिला उद्यमियों की मदद के लिए कई सारी स्कीम्स चलाती है, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है। अगर कोई महिला कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहती हैं तो सरकार फंडिंग के लिए पूरी मदद करती है। ऐसी महिलाएं अपने बिजनेस के लिए कम ब्याज, बिना कोलैटरल और नाम मात्र के पेपरवर्क पर गवर्नमेंट बैक्ड बिजनेस लोन हासिल कर सकती हैं। यहां पर आपको ऐसी ही एक सरकारी स्कीम के बारे में बताया जा रहा है, जिसका नाम है स्त्री शक्ति योजना। इस स्कीम में महिलाएं 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का सस्ता बिजनेस लोन हासिल कर सकती हैं.

क्या है स्त्री शक्ति योजना

ये योजना महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने या बढ़ाने में मदद करती है। यह योजना मुख्य रूप से महिला उद्यमियों को बैंक लोन पर विशेष लाभ देती है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो अपना छोटा या मीडियम साइज का कारोबार चलाती हैं या शुरू करना चाहती हैं। इस स्कीम का फायदा प्रोफेशनल महिलाएं भी उठा सकती हैं जैसे डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इस स्कीम की शुरुआत अक्टूबर 2000 में की गई थी। SBI और दूसरी वित्तीय संस्थाएं इस योजना के तहत बिजनेस लोन मुहैया कराती हैं।

कितना लोन मिलता है

कितना लोन मिलेगा ये लोन लेने वाले की प्रोफाइल पर निर्भर करता है। जैसे कि -

  • खुदरा व्यापारी: 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक
  • व्यावसायिक उद्यम: 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक
  • पेशेवर: 50,000 रुपये से 25 लाख रुपये तक
  • लघु एवं लघु उद्यम: 50,000 रुपये से 25 लाख रुपये तक

ये स्कीम महिलाओं को ही टारगेट करती है, इसलिए ब्याज दरों में उन्हें रियायत भी मिलती है। जैसे 2 लाख रुपये से ज्यादा के लोन पर ब्याज दर में 0.5% की छूट मिलती है। कुछ मामलों में 5% तक की छूट मिलती है।

लोन में गारंटी की छूट

इस योजना में महिला उद्यमियों को बड़ा फायदा मिलता है। जो कि अपना छोटा-मध्यम कारोबार (MSME) चलाती हैं, इसमें उनको 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए गारंटी या गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। कई मामलों में तो ये 1 करोड़ रुपये तक होती है। हालांकि 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन पर गारंटी चाहिए होती है. .
(Note: CGTMC means Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises )

  • 10 लाख रुपये तक का लोन: किसी तरह की गारंटी या गिरवी की कोई जरूरत नहीं होती है
  • 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का लोन: ज्यादातर मामलों में CGTMSE स्कीम के तहत किसी गिरवी की मांग नहीं की जाती
  • 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन: इसमें गिरवी या गारंटी की जरूरत पड़ती है। यह लोन लेने वाले की क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करता है।

ये स्कीम इसलिए महिलाओं के लिए बेहद सुलभ बन जाती है क्योंकि शुरुआती और मध्यम स्तर के लोन आसानी से बिना कुछ गिरवी रखे मिल जाते हैं। इससे महिलाओं को बिजनेस शुरू करना या बढ़ाना आसान हो जाता है। वो ब्याज से बचे पैसों का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने में कर सकती हैं।

स्कीम के लिए पात्रता

ये लोन सिर्फ महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस लोन की पात्रता हासिल करने के लिए महिलाओं को कुछ शर्तों का पालन करना होता है।

  • इस लोन के लिए आवेदक एक महिला होनी चाहिए। जिसके पास बिजनेस का कम से कम 51% ओनरशिप होना चाहिए। चाहे वो सिंगल ओनरशिप हो, पार्टनरशिप हो या फिर कोई कंपनी हो
  • रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस बेस्ड एक्टिविटीज में लगी महिला उद्यमी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं।
  • डॉक्टर, शिल्पकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ऐसे स्वरोजगार करने वाली महिलाएं भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं।
  • मान्यता प्राप्त संस्थानों से आवेदक को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) में भाग लेना अनिवार्य है

आवेदन कैस करें

आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी बैंक या NBFC ब्रांच में जाना होगा। ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइट पर भी फॉर्म भर सकते हैं।

बैंक चुनें: यह योजना कई सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
दस्तावेज: आवेदक को बिजनेस प्लान, कारोबार के मालिकाना हक का प्रमाण, पहचान प्रमाण दस्तावेज देने होते हैं।
अप्लाई करें: चुने हुए बैंक में लोन आवेदन फॉर्म भरें, जहां बैंक कर्मचारी आवेदन प्रक्रिया में मदद करते हैं।
जमा करें: सभी जरूरी दस्तावेज बैंक में जमा करें। मूल्यांकन के बाद आवेदन मंजूर होने पर राशि सीधे आवेदक के खाते में जमा कर दी जाती है।

image

