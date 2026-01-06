महिलाओं को बिजनेस के लिए सरकार करती है 1 करोड़ रुपये की मदद! लाखों ने उठाया स्कीम का लाभ; आप भी करें अप्लाई

सरकार महिला उद्यमियों की मदद के लिए कई सारी स्कीम्स चलाती है, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है। अगर कोई महिला कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहती हैं तो सरकार फंडिंग के लिए पूरी मदद करती है। ऐसी महिलाएं अपने बिजनेस के लिए कम ब्याज, बिना कोलैटरल और नाम मात्र के पेपरवर्क पर गवर्नमेंट बैक्ड बिजनेस लोन हासिल कर सकती हैं। यहां पर आपको ऐसी ही एक सरकारी स्कीम के बारे में बताया जा रहा है, जिसका नाम है स्त्री शक्ति योजना। इस स्कीम में महिलाएं 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का सस्ता बिजनेस लोन हासिल कर सकती हैं.