महिलाओं को बिजनेस के लिए सरकार करती है 1 करोड़ रुपये की मदद! लाखों ने उठाया स्कीम का लाभ; आप भी करें अप्लाई

ये योजना महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने या बढ़ाने में मदद करती है (PC: AI)
सरकार महिला उद्यमियों की मदद के लिए कई सारी स्कीम्स चलाती है, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है। अगर कोई महिला कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहती हैं तो सरकार फंडिंग के लिए पूरी मदद करती है। ऐसी महिलाएं अपने बिजनेस के लिए कम ब्याज, बिना कोलैटरल और नाम मात्र के पेपरवर्क पर गवर्नमेंट बैक्ड बिजनेस लोन हासिल कर सकती हैं। यहां पर आपको ऐसी ही एक सरकारी स्कीम के बारे में बताया जा रहा है, जिसका नाम है स्त्री शक्ति योजना। इस स्कीम में महिलाएं 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का सस्ता बिजनेस लोन हासिल कर सकती हैं.
ये योजना महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने या बढ़ाने में मदद करती है। यह योजना मुख्य रूप से महिला उद्यमियों को बैंक लोन पर विशेष लाभ देती है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो अपना छोटा या मीडियम साइज का कारोबार चलाती हैं या शुरू करना चाहती हैं। इस स्कीम का फायदा प्रोफेशनल महिलाएं भी उठा सकती हैं जैसे डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इस स्कीम की शुरुआत अक्टूबर 2000 में की गई थी। SBI और दूसरी वित्तीय संस्थाएं इस योजना के तहत बिजनेस लोन मुहैया कराती हैं।
कितना लोन मिलेगा ये लोन लेने वाले की प्रोफाइल पर निर्भर करता है। जैसे कि -
ये स्कीम महिलाओं को ही टारगेट करती है, इसलिए ब्याज दरों में उन्हें रियायत भी मिलती है। जैसे 2 लाख रुपये से ज्यादा के लोन पर ब्याज दर में 0.5% की छूट मिलती है। कुछ मामलों में 5% तक की छूट मिलती है।
इस योजना में महिला उद्यमियों को बड़ा फायदा मिलता है। जो कि अपना छोटा-मध्यम कारोबार (MSME) चलाती हैं, इसमें उनको 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए गारंटी या गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। कई मामलों में तो ये 1 करोड़ रुपये तक होती है। हालांकि 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन पर गारंटी चाहिए होती है. .
(Note: CGTMC means Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises )
ये स्कीम इसलिए महिलाओं के लिए बेहद सुलभ बन जाती है क्योंकि शुरुआती और मध्यम स्तर के लोन आसानी से बिना कुछ गिरवी रखे मिल जाते हैं। इससे महिलाओं को बिजनेस शुरू करना या बढ़ाना आसान हो जाता है। वो ब्याज से बचे पैसों का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने में कर सकती हैं।
ये लोन सिर्फ महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस लोन की पात्रता हासिल करने के लिए महिलाओं को कुछ शर्तों का पालन करना होता है।
आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी बैंक या NBFC ब्रांच में जाना होगा। ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइट पर भी फॉर्म भर सकते हैं।
बैंक चुनें: यह योजना कई सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
दस्तावेज: आवेदक को बिजनेस प्लान, कारोबार के मालिकाना हक का प्रमाण, पहचान प्रमाण दस्तावेज देने होते हैं।
अप्लाई करें: चुने हुए बैंक में लोन आवेदन फॉर्म भरें, जहां बैंक कर्मचारी आवेदन प्रक्रिया में मदद करते हैं।
जमा करें: सभी जरूरी दस्तावेज बैंक में जमा करें। मूल्यांकन के बाद आवेदन मंजूर होने पर राशि सीधे आवेदक के खाते में जमा कर दी जाती है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग