बेंगलुरू में बाढ़ से खराब हुई गाड़ियां? चेन्नई में 2015 के दौरान आई बाढ़ के पीड़ित ने बताई क्या रखनी है सावधानी

बेंगलुरू में बाढ़ से बेंटले, लेक्‍सस और ऑडी सहित कई गाड़ियां घंटो तक पानी में डूबी रही। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो कुछ सावधानी रखनी है नहीं तो आपको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा। चेन्नई में 2015 के दौरान आई बाढ़ के पीड़ित प्रोफेसर केएन अरुण ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए सावधानियों के बारे में बताया।

बेंगलुरु में भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है, जिससे IT कंपनियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं भारी बारिश से आई बाढ़ ने करोड़ों की बेंटले, ऑडी और लेक्‍सस जैसी महंगी कारों के साथ अन्य कारों को भी डूबो कर रख दिया। बाढ़ के कारण गाड़ियां कई घंटों व दिन तक पानी में डूबी रही। ऐसी में जिसमें भी इस तरह की फोटो देखी उसके मन में सिर्फ एक सवाल उठा कि इन गाड़ियों का अब क्या होगा? इसमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा?

Cars damaged by floods in Bengaluru? The victims of the 2015 floods in Chennai gave advice what precautions to be taken