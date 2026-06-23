Share Market Crash: निवेशकों को 1 ही दिन में 6 लाख करोड़ का नुकसान, सेंसेक्स 900 पॉइंट टूटा, जानिए इस मंदी के 4 बड़े कारण

साउथ कोरिया के शेयर बाजार में ऑल टाइम हाई लेवल से जबरदस्त गिरावट आई है। निवेशकों ने एआई कंपनियों में जबरदस्त बिकवाली की है। निवेशकों को इस बात की चिंता है कि एआई में चल रही तेजी काफी ज्यादा खिंच चुकी है और बुलबुला फूट सकता है। साउथ कोरिया का प्रमुख इंडेक्स कॉस्पी आज 9.99 फीसदी गिर गया है। यह 3 महीने से अधिक समय की सबसे तेज गिरावट है। SK Hynix के शेयर में 11 फीसदी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में 8 फीसदी की बड़ी गिरावट आई है। इस तेज गिरावट के चलते कोरिया एक्सचेंज ने ट्रेडिंग को 20 मिनट के लिए रोक दिया था। इसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में भी देखने को मिला है।