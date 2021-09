CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली। सीबीडीटी (CBDT) ने आयकर दाताओं को रिटर्न भरने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। वर्ष 2021-22 का रिटर्न अब इस तिथि तक दाखिल करा जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले 30 सितंबर को अंतिम दिन तय की थी। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए सात तरह के फॉर्म निर्धारित करे हैं। ऐसे में आपको अपनी आय के आधार पर सावधानीपूर्वक अपना आईटीआर फॉर्म का चयन करना होगा। ऐसा न करने पर आयकर विभाग इसे अस्वीकार भी कर सकता है। फॉर्म भरते समय किसी तरह की कोई गलती न करें, नहीं तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।

CBDT extends the due date for filing of Income Tax Returns for the assessment year 2021-22 till 31st December pic.twitter.com/7IJc8MTsN7