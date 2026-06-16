Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज आई गिरावट, दिल्ली, मुंबई और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जानें 24, 22 कैरेट गोल्ड के रेट

अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की घोषणा के बाद सोमवार को कच्चे तेल में करीब 5 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आज मंगलवार को क्रू़ड ऑयल में आधा फीसदी से कम की मामूली गिरावट देखी जा रही है। भले ही दोनों देशों के बीच पीस डील हो गई हो, लेकिन तेल सप्लाई सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। उधर जापान के केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को अपनी पॉलिसी रेट को बढ़ाकर 30 साल के उच्चतम स्तर 1 फीसदी पर ला दिया है। अब निवेशकों की निगाह यूएस फेडरल रिजर्व पर टिकी हुई है। टाटा म्यूचुअल फंड की जून 2026 आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने में शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी का ही अनुमान है।