Vedanta Group के 2 शेयरों में आज लोअर सर्किट, उधर पावर और स्टील कंपनी के स्टॉक्स में उछाल, अभी खरीदें या नहीं?

डॉ रवि ने बताया कि वेदांता पावर की लिस्टिंग ऐसे समय में हुई है, जब पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेशकों अच्छा आकर्षण देखने को मिल रहा है। ऐसा देशभर में बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के चलते है। वेदांता के डीमर्जर के बाद निवेशक पावर बिजनेस में अलग से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि शेयर में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनी का परिचालन स्तर अच्छा है और देश में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों तथा ऊर्जा खपत के कारण इसे लॉन्ग टर्म में फायदा मिल सकता है। वहीं, निवेशकों को कंपनी के कर्ज के स्तर और थर्मल पावर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर भविष्य की ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं।