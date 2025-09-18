Patrika LogoSwitch to English

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है डबल गिफ्ट, महंगाई भत्ते के साथ इस प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी

All India Railwaymen Federation ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस पहले जारी करने के लिए सरकार को लेटर लिखा है।

भारत

Ashish Deep

Sep 18, 2025

फोटो सोर्स : AI
महंगाई भत्ते के साथ दिवाली बोनस को मंजूरी मिल सकती है। (फोटो सोर्स : AI)

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दशहरा-दिवाली डबल बेनिफिट लेकर आने वाले हैं। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के साथ एक और बोनस से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। क्योंकि शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा उत्सव के मद्देनजर ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (AIRF) ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2024-25 का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को जल्द मंजूरी देने की डिमांड रखी है। नवरात्र के दौरान होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है।

लाखों कर्मचारी मनाते हैं दुर्गा पूजा

फेडरेशन का कहना है कि पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों में 29-30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा पर बड़े आयोजन होंगे। इसका धार्मिक महत्व इतना गहरा है कि भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारी और उनके परिवार भी इसमें बड़े उत्साह से शामिल होते हैं। इसलिए फेडरेशन का कहना है कि परंपरा के अनुसार बोनस त्योहारी सीजन से पहले दिया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारी उत्सव आनंद के साथ मना सकें।

फेडरेशन ने लिखा सरकार को लेटर

एआईआरएफ के महासचिव शिवा गोपाल मिश्रा ने पत्र लिखकर सरकार से आग्रह किया है कि बोनस पेमेंट की पहले की व्यवस्था में बदलाव किया जाए। उनका कहना है कि लंबे समय से फेडरेशन बोनस पर लगे सीलिंग लिमिट को हटाने की मांग कर रहा है। वर्तमान में बोनस का कैलकुलेशन 7,000 रुपये की सीमा पर आधारित है, जबकि यह व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है।

2015 में बढ़ाया गया था बोनस

मिश्रा के मुताबिक वर्ष 2015 में फेडरेशन के लगातार प्रयासों के बाद पेमेंट ऑफ बोनस (संशोधन) अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें कैलकुलेशन सीमा 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दी गई थी। हालांकि तब से कर्मचारियों के वेतनमान में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है।

कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ी

उदाहरण के तौर पर श्रम मंत्रालय के ताजा दिशानिर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से एरिया ‘ए’ में कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 25,506 रुपये प्रतिमाह हो गई है। वहीं, 7वें वेतन आयोग के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी का न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये तय है। ऐसे में 7,000 रुपये की सीमा पर बोनस की गणना करना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। फेडरेशन का कहना है कि अब बोनस का कैलकुलेशन कर्मचारियों के वास्तविक बेसिक पे और डीए के आधार पर होना चाहिए। एआईआरएफ ने केंद्र से कहा है कि 2024-25 का पीएलबी बिना किसी सीलिंग लिमिट के और दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले जारी किया जाए।

Business news

Updated on:

18 Sept 2025 12:38 pm

Published on:

18 Sept 2025 12:29 pm

Hindi News / Business / केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है डबल गिफ्ट, महंगाई भत्ते के साथ इस प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी

