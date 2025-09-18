केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है डबल गिफ्ट, महंगाई भत्ते के साथ इस प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी

उदाहरण के तौर पर श्रम मंत्रालय के ताजा दिशानिर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से एरिया ‘ए’ में कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 25,506 रुपये प्रतिमाह हो गई है। वहीं, 7वें वेतन आयोग के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी का न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये तय है। ऐसे में 7,000 रुपये की सीमा पर बोनस की गणना करना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। फेडरेशन का कहना है कि अब बोनस का कैलकुलेशन कर्मचारियों के वास्तविक बेसिक पे और डीए के आधार पर होना चाहिए। एआईआरएफ ने केंद्र से कहा है कि 2024-25 का पीएलबी बिना किसी सीलिंग लिमिट के और दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले जारी किया जाए।