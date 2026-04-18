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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने DA बढ़ोतरी को दी मंजूरी

DA Hike: केंद्र सरकार ने DA और DR में 2% बढ़ोतरी कर इसे 60% कर दिया है।

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भारत

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Devika Chatraj

Apr 18, 2026

DA में बढ़ोतरी (File Photo)

DA Hike Announcement: देश के करीब 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है, जिससे उनकी सैलरी में सीधा इजाफा होगा।

कितने लोगों को मिलेगा फायदा?

इस फैसले से देश के लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से DA बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा था, और इसमें हो रही देरी को लेकर कई कर्मचारी संगठनों ने विरोध भी जताया था।

अब कितना मिलेगा DA?

अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 58% DA मिल रहा था। अब इसमें 2% की बढ़ोतरी के बाद DA बढ़कर 60% हो गया है। कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 60% DA मिलेगा और पेंशनर्स को मूल पेंशन का 60% DR मिलेगा।

3 महीने का एरियर भी मिलेगा

सरकार ने इस बढ़ोतरी को 1 जनवरी 2026 से लागू किया है। इसका मतलब है कि जनवरी, फरवरी और मार्च का बकाया (एरियर), अप्रैल की सैलरी/पेंशन के साथ दी जाएगी। इससे कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त अच्छी रकम आएगी।

DA कैसे तय होता है?

महंगाई भत्ता (DA) का सीधा संबंध महंगाई से होता है। सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में DA में बदलाव करती है। DA की गणना AICPI-IW (औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम ब्यूरो हर महीने जारी करता है। जनवरी 2026 के AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर पहले से ही 2% बढ़ोतरी तय मानी जा रही थी, हालांकि कुछ लोगों को 3% बढ़ोतरी की उम्मीद भी थी।

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Updated on:

18 Apr 2026 02:18 pm

Published on:

18 Apr 2026 01:50 pm

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