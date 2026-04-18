सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने DA बढ़ोतरी को दी मंजूरी

महंगाई भत्ता (DA) का सीधा संबंध महंगाई से होता है। सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में DA में बदलाव करती है। DA की गणना AICPI-IW (औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम ब्यूरो हर महीने जारी करता है। जनवरी 2026 के AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर पहले से ही 2% बढ़ोतरी तय मानी जा रही थी, हालांकि कुछ लोगों को 3% बढ़ोतरी की उम्मीद भी थी।