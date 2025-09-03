8वें वेतन आयोग पर सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा फूटा, इस तारीख को उतरेंगे सड़कों पर

8th Pay Commission में देरी पर 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनरों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस कड़ी में All India Railway Men Federation (AIRF) ने ऐलान किया है कि वह नए वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) तय होने में देरी पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव में तेजी लाने के लिए सरकार के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करेंगे। यूनियन ने तय किया है कि 19 सितंबर 2025 को देशभर के रेलवे कर्मचारी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में शामिल होंगे।