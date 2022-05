छोटे करदाताओं को सरकार ने दी राहत, अब नहीं खुलेंगी 6 वर्ष पुरानी फाइलें

करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार की ओर छोटे करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। सीबीडीटी ने अधिकारियों से कहा है कि 50 लाख रुपए से कम टैक्स वाली 6 साल पुरानी फाइलों को न खोला जाए। हालांकि सीबीडीटी ने कहा कि 2015-16 और 2016-17 के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा जा सकता है।

छोटे करदाताओं के लिए अब बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दरअसल सीबीडीटी ने अधिकारियों से कहा है कि 50 लाख रुपए से कम टैक्स वाली 6 साल पुरानी फाइलों नहीं खोला जाए। यानी ऐसे करदाताओं को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। ऐसे में वित्तवर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान अगर किसी करदाता का टैक्स 50 लाख से कम है तो उसे फिर से असेसमेंट का नोटिस नहीं भेजा जाएगा। बता दें कि, केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में इनकम टैक्स असेसमेंट को फिर से खोलने के समय को 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया था, हालांकि आयकर विभाग ने इसके बाद भी 3 साल से ऊपर के टैक्स से जुड़े सभी मामलों में री-असेसमेंट के लिए नोटिस भेज दिया था।

