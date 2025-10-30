Changes in November 2025: आधार कार्ड, बैंक नॉमिनी और लाइफ सर्टिफिकेट से लेकर LPG तक, अगले महीने से हो रहे ये बदलाव

एसबीआई कार्ड ने अपने फी स्ट्रक्चर और अन्य चार्जेज में संशोधन की घोषणा की है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। ये नए चार्ज एजुकेशन पेमेंट्स (education payments) और वॉलेट लोड्स जैसे चुनिंदा लेनदेन पर लागू होंगे। एसबीआई कार्ड के अनुसार अब CRED, Cheq, MobiKwik जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए किए गए एजुकेशन रिलेटेड पेमेंट्स पर लेनदेन राशि का 1% शुल्क लगेगा। हालांकि, अगर पेमेंट स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट या ऑन-साइट पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा, 1,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक वॉलेट लोड ट्रांजेक्शंस पर 1% शुल्क लिया जाएगा, जो चुनिंदा मर्चेंट कोड्स पर लागू होगा।