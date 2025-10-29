Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

8th Pay Commission: क्या सच में 3 गुना हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? समझिए फिटमेंट फैक्टर का गणित

8th Pay Commission Salary Calculator: आठवां वेतन आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। वह तय करेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। इसी से सैलरी में बढ़ोतरी तय होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 29, 2025

8th pay commission calculator

आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। (PC: Gemini)

8th Pay Commission News: देशभर में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को गुड न्यूज मिली है। सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी। यानी अब आयोग अपना काम आधिकारिक रूप से शुरू कर देगा। आयोग यह तय करेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और भत्तों व पेंशन में क्या बदलाव किये जाएं। आयोग के पास रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय है। हालांकि, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढे़गी, यह फिटमेंट फैक्टर से तय होगा। आइए जानते हैं कि यह क्या होता है।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होने वाला एक मल्टीप्लायर होता है। फिटमेंट फैक्टर महंगाई, कर्मचारी की आवश्यक्ताओं और सरकार की फाइनेंशियल कैपेसिटी से तय होता है। फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, कर्मचारी की सैलरी में भी उतना ही ज्यादा इजाफा होता है।

कैसे निकाला जाता है फिटमेंट फैक्टर?

अगर हम रिवाइज्ड बेसिक सैलरी में मौजूदा बेसिक सैलरी का भाग दें, तो फिटमेंट फैक्टर निकल आएगा। फिटमेंट फैक्टर बताता है कि नए पे स्ट्रक्चर में सैलरी में कितना अधिक इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और नई बेसिक सैलरी 46,260 रुपये है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 (46,260 ÷18,000)होगा।

सातवें वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर?

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। वहीं, न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी। बता दें कि जनवरी 2006 में लागू हुए छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया था। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 2750 रुपये से बढ़कर 7000 रुपये हो गई थी।

अब कितना रह सकता है फिटमेंट फैक्टर?

जिस समय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें की गई उस समय छठे वेतन आयोग द्वारा तय किए गए वेतनमान के ऊपर डीए 114% था। लेकिन अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सिर्फ 58 फीसदी है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक यह 61-62 फीसदी तक पहुंच सकता है। ऐसे में इस बार फिटमेंट फैक्टर कम रह सकता है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार, नया फिटमेंट फैक्टर करीब 1.92 रह सकती है। ऐसा हुआ, तो आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। यानी बेसिक सैलरी 3 गुना होने की उम्मीद बेहद कम है।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: सोने में जारी है गिरावट का दौर, आज फिर टूटे दाम, जानिए चांदी का क्या है हाल
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Oct 2025 12:18 pm

Hindi News / Business / 8th Pay Commission: क्या सच में 3 गुना हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? समझिए फिटमेंट फैक्टर का गणित

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: सोने में जारी है गिरावट का दौर, आज फिर टूटे दाम, जानिए चांदी का क्या है हाल

Gold Silver Price Today
कारोबार

8th Pay Commission News: आठवें वेतन आयोग में कमजोर रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, जानिए कर्मचारियों की सैलरी पर कैसे पड़ेगा असर

8th Pay Commission Latest News
कारोबार

IIT में फेल, इंटर्नशिप के लिए भी हुए रिजेक्ट… फिर कैसे Lenskart फाउंडर पीयूष बंसल ने खड़ा किया अरबों का साम्राज्य?

Piyush Bansal Success Story
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट, चांदी हो गई काफी सस्ती, जानिए कितने गिर गए हैं भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Lenskart Solutions का IPO आने से पहले ही GMP दिखा रहा अच्छा-खासा मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड समेत जरूरी डिटेल्स

Lenskart Solutions IPO
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.