20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

आम आदमी कैसे बने अमीर? ChatGPT की इस सलाह ने सबको चौंकाया, दे रहा एक्सपर्ट्स को टक्कर

चैटजीपीटी की अमीर बनने की सलाह में बचत, समझदारी भरा निवेश और स्किल डेवलपमेंट पर जोर है, जिसने निवेश विशेषज्ञों के बीच नई बहस छेड़ दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 20, 2026

chatgpt advice to become rich

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

आज के समय में फाइनेंशियल फ्रीडम हर व्यक्ति का सपना बन चुका है और लोग इसके लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जीवन के बड़े फैसलों में भी मार्गदर्शन देने लगा है। इसी कड़ी में चैटजीपीटी की एक सलाह ने अमीर बनने की सोच को लेकर निवेश विशेषज्ञों को चौंका दिया है।

चैटजीपीटी से पूछा गया सवाल

'The Diary of a CEO' के एक पोडकास्ट में एक इंग्लिश उद्यमी ने चैटजीपीटी से सवाल किया कि एक सामान्य व्यक्ति, जिसकी सालाना आय लगभग पचास हजार डॉलर है, वह भविष्य में फाइनेंशियली फ्री कैसे बन सकता है। चैटजीपीटी को दुनिया भर के निवेश ज्ञान को एक वाक्य में समेटने को कहा। इसके जवाब में एआई ने तीन मुख्य चीजों बचत, अनुशासित निवेश और स्किल धारण करने को सबसे अहम बताया।

निवेश और खर्च पर नियंत्रण

चैटजीपीटी के अनुसार अमीर बनने के लिए सबसे पहले आय से कम खर्च में अपनी जीवनशैली को ढालना जरूरी है। कम लागत वाले इंडेक्स फंड में लंबे समय तक नियमित निवेश करने की सलाह दी गई। एआई का कहना है कि कंपाउंडिंग का असर समय के साथ बड़ी पूंजी बना सकता है, बशर्ते व्यक्ति धैर्य बनाए रखे।

कमाई बढ़ाने के उपाय

आय बढ़ाने के सवाल पर चैटजीपीटी ने हाई डिमांड स्किल्स पर फोकस करने की बात कही। करियर में आगे बढ़ने के अवसर तलाशने, साइड बिजनेस शुरू करने और रियल एस्टेट या डिविडेंड देने वाले एसेट्स में निवेश को उपयोगी बताया गया। एआई के मुताबिक स्किल अपग्रेडेशन ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है।

विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

विशेषज्ञों ने माना कि चैटजीपीटी की सलाह पारंपरिक निवेश सिद्धांतों से काफी हद तक मेल खाती है। उनका मानना है कि चैटजीपीडी ने भी वही सलाह दी जो कोई निवेश का विशेषज्ञ देता। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में स्किल्स की परिभाषा तेजी से बदल रही है। ओपनएआई (OpenAI) के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी मानते हैं कि आने वाले समय में कई नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन नई संभावनाएं भी जन्म लेंगी।

ये भी पढ़ें

आईटी सेक्टर में नौकरियों पर लगा ब्रेक, पिछले नौ महिनों में हुई मात्र 17 नई भर्तियां
कारोबार
IT industry TCS job cuts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Jan 2026 04:31 pm

Hindi News / Business / आम आदमी कैसे बने अमीर? ChatGPT की इस सलाह ने सबको चौंकाया, दे रहा एक्सपर्ट्स को टक्कर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Pink Tax: पुरुषों का सामान सस्ता और महिलाओं का महंगा क्यों… कब खत्म होगा यह पिंक टैक्स? हर साल लग रहा लाखों का चूना

What is Pink Tax
कारोबार

40 की उम्र में जा रही लोगों की नौकरी, कॉरपोरेट दुनिया में बढ़ रहा यह खतरा

layoffs in india at 40
कारोबार

क्यों लगा IndiGo को 2000 करोड़ रुपये का झटका? यात्रियों को मिलेगा वाउचर

indigo got hit rs 2000 crore
कारोबार

अगले 5 साल में हम कर लेंगे चीन की बराबरी, 4000 डॉलर तक पहुंच जाएगी लोगों की इनकम, देखिए आंकड़े

Indian Economy News
कारोबार

BJP President ने किन कंपनियों में लगाया है पैसा, Nitin Nabin के पास कितनी दौलत?

Nitin Nabin BJP new president
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.