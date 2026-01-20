आम आदमी कैसे बने अमीर? ChatGPT की इस सलाह ने सबको चौंकाया, दे रहा एक्सपर्ट्स को टक्कर

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)
आज के समय में फाइनेंशियल फ्रीडम हर व्यक्ति का सपना बन चुका है और लोग इसके लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जीवन के बड़े फैसलों में भी मार्गदर्शन देने लगा है। इसी कड़ी में चैटजीपीटी की एक सलाह ने अमीर बनने की सोच को लेकर निवेश विशेषज्ञों को चौंका दिया है।
'The Diary of a CEO' के एक पोडकास्ट में एक इंग्लिश उद्यमी ने चैटजीपीटी से सवाल किया कि एक सामान्य व्यक्ति, जिसकी सालाना आय लगभग पचास हजार डॉलर है, वह भविष्य में फाइनेंशियली फ्री कैसे बन सकता है। चैटजीपीटी को दुनिया भर के निवेश ज्ञान को एक वाक्य में समेटने को कहा। इसके जवाब में एआई ने तीन मुख्य चीजों बचत, अनुशासित निवेश और स्किल धारण करने को सबसे अहम बताया।
चैटजीपीटी के अनुसार अमीर बनने के लिए सबसे पहले आय से कम खर्च में अपनी जीवनशैली को ढालना जरूरी है। कम लागत वाले इंडेक्स फंड में लंबे समय तक नियमित निवेश करने की सलाह दी गई। एआई का कहना है कि कंपाउंडिंग का असर समय के साथ बड़ी पूंजी बना सकता है, बशर्ते व्यक्ति धैर्य बनाए रखे।
आय बढ़ाने के सवाल पर चैटजीपीटी ने हाई डिमांड स्किल्स पर फोकस करने की बात कही। करियर में आगे बढ़ने के अवसर तलाशने, साइड बिजनेस शुरू करने और रियल एस्टेट या डिविडेंड देने वाले एसेट्स में निवेश को उपयोगी बताया गया। एआई के मुताबिक स्किल अपग्रेडेशन ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है।
विशेषज्ञों ने माना कि चैटजीपीटी की सलाह पारंपरिक निवेश सिद्धांतों से काफी हद तक मेल खाती है। उनका मानना है कि चैटजीपीडी ने भी वही सलाह दी जो कोई निवेश का विशेषज्ञ देता। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में स्किल्स की परिभाषा तेजी से बदल रही है। ओपनएआई (OpenAI) के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी मानते हैं कि आने वाले समय में कई नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन नई संभावनाएं भी जन्म लेंगी।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग