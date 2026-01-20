आम आदमी कैसे बने अमीर? ChatGPT की इस सलाह ने सबको चौंकाया, दे रहा एक्सपर्ट्स को टक्कर

विशेषज्ञों ने माना कि चैटजीपीटी की सलाह पारंपरिक निवेश सिद्धांतों से काफी हद तक मेल खाती है। उनका मानना है कि चैटजीपीडी ने भी वही सलाह दी जो कोई निवेश का विशेषज्ञ देता। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में स्किल्स की परिभाषा तेजी से बदल रही है। ओपनएआई (OpenAI) के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी मानते हैं कि आने वाले समय में कई नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन नई संभावनाएं भी जन्म लेंगी।