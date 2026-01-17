आईटी सेक्टर में नौकरियों पर लगा ब्रेक, पिछले नौ महिनों में हुई मात्र 17 नई भर्तियां

भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों में लगभग 25,833 कर्मचारियों की छंटनी की। कंपनी ने पहले ही संकेत दिया था कि वह अपने कुल वर्कफोर्स का करीब 2 प्रतिशत घटाएगी। मिड लेवल और सीनियर लेवल पर हुई इस छंटनी ने पूरे सेक्टर के कुल कर्मचारियों के आंकड़ों को नकारात्मक दिशा में धकेल दिया है। टीसीएस की इस रणनीति ने यह साफ कर दिया कि अब ग्रोथ केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी में सुधार से हासिल की जाएगी।