आपकी लाइफस्टाइल कर रही आपकी जेब में छेद, ऐसे खत्म हो रही हैं सेविंग्स

जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वैसे-वैसे खर्च भी अपने आप बढ़ने लगता है और यही लाइफस्टाइल इंफ्लेशन की शुरुआत होती है। लाइफस्टाइल इंफ्लेशन का मतलब है कि सैलरी बढ़ते ही खर्च का स्तर भी बढ़ जाए। नया घर, बड़ी कार, महंगा फोन, ज्यादा बाहर खाना और कई तरह की सब्सक्रिप्शन इसका हिस्सा बन जाते हैं। धीरे-धीरे ये खर्च स्थायी हो जाते हैं और पूरी इनकम इन्हीं में खर्च होने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि सेविंग की आदत कमजोर पड़ जाती है और भविष्य के लिए पूंजी नहीं बन पाती।