16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

आपकी लाइफस्टाइल कर रही आपकी जेब में छेद, ऐसे खत्म हो रही हैं सेविंग्स

लाइफस्टाइल इंफ्लेशन मतलब आय बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ा देना। इससे बचत और निवेश कम हो जाते हैं, जिससे मिडिल क्लास और युवा प्रोफेशनल्स की आर्थिक सुरक्षा और धन सृजन पर सीधा असर पड़ता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 16, 2026

lifestyle inflation

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Lifestyle Inflation: सैलरी बढ़ने के साथ खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ जाता है, जिससे सेविंग और निवेश के लिए जगह कम होती चली जाती है। यही वजह है कि अच्छी आय के बावजूद कई लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। इस ट्रेंड का सबसे बड़ा असर यह है कि कमाई बढ़ने के बाद भी संपत्ति बनाने की क्षमता धीरे-धीरे कमजोर हो जाती है और लोग खर्च के दबाव में फंसते चले जाते हैं।

बढ़ती आय और बढ़ते खर्च

जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वैसे-वैसे खर्च भी अपने आप बढ़ने लगता है और यही लाइफस्टाइल इंफ्लेशन की शुरुआत होती है। लाइफस्टाइल इंफ्लेशन का मतलब है कि सैलरी बढ़ते ही खर्च का स्तर भी बढ़ जाए। नया घर, बड़ी कार, महंगा फोन, ज्यादा बाहर खाना और कई तरह की सब्सक्रिप्शन इसका हिस्सा बन जाते हैं। धीरे-धीरे ये खर्च स्थायी हो जाते हैं और पूरी इनकम इन्हीं में खर्च होने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि सेविंग की आदत कमजोर पड़ जाती है और भविष्य के लिए पूंजी नहीं बन पाती।

वेल्थ बनाने पर असर

लाइफस्टाइल इंफ्लेशन का सबसे बड़ा नुकसान लंबी अवधि की वेल्थ क्रिएशन को होता है। आज खर्च किया गया हर रुपया निवेश से दूर चला जाता है और कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिल पाता। खासकर शुरुआती करियर के सालों में निवेश का महत्व ज्यादा होता है, क्योंकि इसी समय किया गया निवेश भविष्य में सबसे ज्यादा बढ़ता है। बढ़ती ईएमआई, किराया और दूसरे खर्च आर्थिक सुरक्षा को और कमजोर कर देते हैं।

जल्दी अमीर बनने का भ्रम

बढ़ते खर्च और वित्तीय दबाव के कारण कई युवा जल्दी पैसा कमाने के विकल्पों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और ज्यादा जोखिम वाले साधनों को आसान रास्ता माना जाता है। लेकिन अनुभव की कमी और जोखिम के कारण इसमें नुकसान की संभावना ज्यादा होती है। इससे फाइनेंशियल स्थिति और कमजोर हो सकती है और तनाव भी बढ़ता है।

आर्थिक स्थिरता की जरूरत

लाइफस्टाइल इंफ्लेशन से बचने के लिए आर्थिक स्थिरता सबसे जरूरी है। सैलरी बढ़ने पर सेविंग और निवेश को प्राथमिकता देने से खर्च पर नियंत्रण बना रहता है। इनकम का एक तय हिस्सा बचत और निवेश में जाने से भविष्य की सुरक्षा मजबूत होती है। साथ ही इमरजेंसी फंड जैसे बुनियादी कदम अचानक आने वाले खर्चों से राहत देते हैं।

ये भी पढ़ें

UPI से गलत नंबर पर भेज दिए पैसे? ऐसे पा सकते हैं वापस, जानिए प्रक्रिया
कारोबार
wrong upi transaction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Jan 2026 10:59 am

Hindi News / Business / आपकी लाइफस्टाइल कर रही आपकी जेब में छेद, ऐसे खत्म हो रही हैं सेविंग्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

‘मैं उधार लेकर काम चला रहा हूं’ अरबों की कंपनी के मालिक यूट्यूबर MrBeast ने यह क्या कह दिया! कहां गया सारा पैसा?

mrbeast negative money
कारोबार

कार देने की घोषणा कर मुकर गईं चेयरमैन, अब लोग पूछ रहे - क्या हुआ तेरा वादा?

Chinese businesswoman breaks promise
कारोबार

Gold Silver Price Today: गिर गए सोने के भाव, चांदी में आई जबरदस्त मंदी, जानिए क्या रह गई हैं कीमतें

Gold Silver Price Today
कारोबार

नौकरी देकर फंसे OnePlus के सीईओ, जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट

OnePlus Oppo Taiwan engineers hiring
कारोबार

स्टार्टअप इंडिया के 10 साल: 4 से 120 यूनिकॉर्न तक का सफर, 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, 21 लाख नौकरियां

startup india 10 years complete
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.