विदेशी में पढ़ाई का क्रेज हो रहा कम, घटी भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या, सैलरी ग्रोथ में ये देश हैं टॉप पर

Study Abroad: भारतीय छात्रों के बीच विदेश जाकर पढ़ाई करने का क्रेज अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से छात्र बाहर जा रहे थे, अब उस रफ्तार में गिरावट देखने को मिल रही है। बढ़ते खर्च, वीजा के कड़े नियम और भारत में ही विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खुलने से छात्र ग्लोबल एजुकेशन के लिए नए विकल्प चुन रहे हैं। हेनली एजुकेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2018 में 5.18 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 13.30 लाख तक पहुंच गई। वहीं 2025 में यह संख्या 12 लाख से कम है।