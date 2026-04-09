Crude Oil Prices: क्रूड ऑयल ने फिर खाई पलटी, लेबनान में हमलों से कीमतों में आ गया उछाल

वहीं सीजफायर के बाद मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य गतिविधियों ने अनिश्चितता बढ़ा दी है। इजराइल द्वारा लेबनान में ऑपरेशन और ईरान की ओर से खाड़ी क्षेत्र में हमलों ने हालात को जटिल बना दिया है। इसके चलते गुरुवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिली। इससे पहले ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद-बघर गालिबफ ने दावा किया है कि समझौते की कई शर्तों का उल्लंघन हो चुका है। वहीं अमेरिका और इजराइल के साथ मतभेद इस बात पर बने हुए हैं कि सीजफायर का दायरा किन क्षेत्रों तक लागू होता है।