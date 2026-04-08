Bonus Issue: LIC शेयरहोल्डर्स के लिए खुशखबरी, बोनस शेयर का हो सकता है ऐलान, जानें पूरी डिटेल

LIC का शेयर मंगलवार को 743.20 रुपए पर बंद हुआ था और बुधवार को यह 780 रुपए पर खुला। कारोबार के दौरान यह 783.25 रुपए तक पहुंचा यानी एक दिन में 5.38 फीसदी की तेजी आई। एक हफ्ते के नजरिए से शेयर 4.56 फीसदी चढ़ा है लेकिन एक महीने में यह 5.14 फीसदी नीचे आया है। साल की शुरुआत से अब तक यानी YTD आधार पर शेयर 8.54 फीसदी और एक साल में 0.61 फीसदी नीचे है। हालांकि जिन निवेशकों ने 2022 में LIC के IPO के समय इसमें पैसा लगाया था उनके लिए तीन साल में यह शेयर 41.68 फीसदी रिटर्न दे चुका है।