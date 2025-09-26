DA Hike news : दशहरे के बाद ही होगा महंगाई भत्ते का ऐलान? 2024 में इस डेट हो हुआ था क्रेडिट

1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है। बीते 2 साल की तरह इस बार भी सरकार से दिवाली से पहले खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। 2023 और 2024 दोनों साल में सरकार ने दिवाली से ठीक पहले DA व DR में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। बीते साल, 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी, जिससे त्योहार से ठीक पहले इसकी रकम आ गई थी। 2023 में भी ऐलान दिवाली से ठीक पहले ही किया गया था। इस बार दिवाली 21 अक्टूबर 2025 को है और कर्मचारियों को भरोसा है कि इसी तरह का तोहफा फिर मिलेगा।