दावोस में अश्विनी वैष्णव: भारत की विकास रफ्तार सबसे तेज़, जल्द आएंगे स्वदेशी मोबाइल ब्रांड

अगले एक वर्ष से 18 महीनों के भीतर भारतीय मोबाइल ब्रांड बाजार में दिखाई देंगे। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है और यह क्षेत्र 47 अरब डॉलर के निर्यात के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बन चुका है। सेमी कंडक्टर क्षेत्र में भी भारत निर्णायक चरण में पहुंच गया है। वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर के चार संयंत्रों में से एक में परीक्षण उत्पादन शुरू हो चुका है और फरवरी के तीसरे सप्ताह से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की संभावना है।