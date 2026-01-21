21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

एयरोस्पेस और हेल्थकेयर के बाद अब कहां हाथ आजमाएंगे Deepinder Goyal? इटरनल के CEO पद से दिया इस्तीफा

Deepinder Goyal Resigns: दीपिंदर गोयल ने जोमैटो और ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटरन के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। अब अलबिंदर ढिंडसा कंपनी की कमान संभालेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 21, 2026

Deepinder Goyal Resigns

दीपिंदर गोयल ने इटरनल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है।

जोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी इटरनल (Eternal) के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पद से इस्तीफा दे दिया है। एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से यह जानकारी सामने आई है। कंपनी ने ब्लिंकिट के फाउंडर और सीईओ अलबिंदर ढिंडसा को गोयल का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। यह बदलाव 1 फरवरी से प्रभावी होगा। गोयल अब इटरनल में वाइस-चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बने रहेंगे।

नए आइडियाज पर करेंगे काम

शेयरहोल्डर्स को लिखे एक पत्र में गोयल ने कहा, "हाल के समय में मैं ऐसे नए आइडियाज की ओर आकर्षित हुआ हूं, जिनमें ज्यादा जोखिम और एक्सपेरिमेंट शामिल हैं। इस तरह के आइडियाज किसी पब्लिक कंपनी के बाहर ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ाए जा सकते हैं।"

अलबिंदर ढिंडसा लेंगे ऑपरेशनल फैसले

गोयल ने बताया कि अब ऑपरेशनल फैसले अलबिंदर ढिंडसा लेंगे। उन्होंने कहा, "ग्रुप सीईओ के तौर पर अब वे डेली एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग प्रायोरिटीज और बिजनेस डिसीजंस लेंगे।"
उन्होंने यह भी कहा कि ब्लिंकिट को अधिग्रहण से लेकर ब्रेकईवन तक पहुंचाने का सफर ढिंडसा ने ही संभाला था और वे इटरनल को ग्रुप सीईओ के रूप में लीड करने में पूरी तरह सक्षम हैं। सूत्रों के मुताबिक, ढिंडसा फिलहाल ब्लिंकिट की कमान भी संभालते रहेंगे।

इस बदलाव के तहत गोयल के सभी अनवेस्टेड स्टॉक ऑप्शंस (जो अभी वेस्ट नहीं हुए थे) दोबारा कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन (ESOP) पूल में वापस चले जाएंगे। दीपिंदर गोयल ने 2008 में पंकज चड्डा के साथ मिलकर जोमैटो की स्थापना की थी। शुरुआत में इसका नाम ‘फूडीबे’ (Foodiebay) था, जो रेस्टोरेंट मेन्यू और रिव्यू का प्लेटफॉर्म था। बाद में यह एक बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ।

LAT एयरोस्पेस में 2 करोड़ डॉलर का निवेश

पिछले एक साल में गोयल ने इटरनल से बाहर कई डीपटेक, लॉन्गेविटी और रिसर्च वेंचर्स में कदम रखा है। गोयल ने LAT एयरोस्पेस में 2 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। यह स्टार्टअप जोमैटो की पूर्व COO सुरोभि दास ने शुरू किया है, जहां गोयल नॉन-एग्जीक्यूटिव को-फाउंडर हैं।

हेल्थ और वेलनेस वेंचर ‘कंटिन्यू’

इसके अलावा गोयल ने ‘कंटिन्यू’ नाम से एक हेल्थ और वेलनेस वेंचर भी लॉन्च किया, जिसका फोकस इंसानी उम्र बढ़ाने पर है। यह 2024 के अंत में एक “पर्सनल वेलनेस टीम” के रूप में शुरू हुआ था और बाद में एक रिसर्च इनिशिएटिव में बदल गया।

‘टेम्पल’ डिवाइस

उनका हालिया दांव ‘टेम्पल’ नाम का एक डिवाइस है, जो दिमाग में ब्लड फ्लो को मॉनिटर करता है। उन्होंने इस छोटे वियरेबल गैजेट की पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की थी और कैप्शन लिखा था - "Getting there"

पहले से छोड़ना चाहते थे पद

हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में गोयल ने कहा था कि उन्होंने पंकज चड्डा के जोमैटो से बाहर निकलने के आसपास ही टॉप जॉब छोड़ने की पेशकश कर दी थी। उन्होंने कहा, "दो-तीन साल तक मैं सीईओ पद छोड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अब मैं इस बहुत बड़ी ऑर्गनाइजेशन का सीईओ नहीं रह सकता। चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनना ही मेरा असली गेम है।"

ये भी पढ़ें

Gold Rate Today: तेजी से 2 लाख की तरफ बढ़ता जा रहा सोना, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए क्या हैं 24, 14, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट
कारोबार
Gold Rate Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 05:46 pm

Hindi News / Business / एयरोस्पेस और हेल्थकेयर के बाद अब कहां हाथ आजमाएंगे Deepinder Goyal? इटरनल के CEO पद से दिया इस्तीफा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

8th Pay Commission: 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर, 5% सालाना सैलरी हाइक, आठवें वेतन आयोग में क्या मिलेगी सौगात?

8th Pay Commission
कारोबार

PM Internship Scheme में बड़े बदलाव की तैयारी, 5000 से बढ़कर 11,800 रुपये हो सकता है स्टाइपेंड, जानिए डिटेल

PM Internship Scheme
कारोबार

Gold Rate Today: तेजी से 2 लाख की तरफ बढ़ता जा रहा सोना, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए क्या हैं 24, 14, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

अमेरिका ने झटका तो UAE ने पकड़ा! भारतीय जूलरी निर्यातकों को मिल गई बड़ी उम्मीद

Gems and jewellery export
कारोबार

घर में ना सोफा था, ना चाय के कप... Anil Agarwal ने बताया कैसा गुजरा बचपन

Vedanta Group chairman Anil Agarwal
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.