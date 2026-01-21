एयरोस्पेस और हेल्थकेयर के बाद अब कहां हाथ आजमाएंगे Deepinder Goyal? इटरनल के CEO पद से दिया इस्तीफा

दीपिंदर गोयल ने इटरनल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है।
जोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी इटरनल (Eternal) के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पद से इस्तीफा दे दिया है। एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से यह जानकारी सामने आई है। कंपनी ने ब्लिंकिट के फाउंडर और सीईओ अलबिंदर ढिंडसा को गोयल का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। यह बदलाव 1 फरवरी से प्रभावी होगा। गोयल अब इटरनल में वाइस-चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बने रहेंगे।
शेयरहोल्डर्स को लिखे एक पत्र में गोयल ने कहा, "हाल के समय में मैं ऐसे नए आइडियाज की ओर आकर्षित हुआ हूं, जिनमें ज्यादा जोखिम और एक्सपेरिमेंट शामिल हैं। इस तरह के आइडियाज किसी पब्लिक कंपनी के बाहर ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ाए जा सकते हैं।"
गोयल ने बताया कि अब ऑपरेशनल फैसले अलबिंदर ढिंडसा लेंगे। उन्होंने कहा, "ग्रुप सीईओ के तौर पर अब वे डेली एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग प्रायोरिटीज और बिजनेस डिसीजंस लेंगे।"
उन्होंने यह भी कहा कि ब्लिंकिट को अधिग्रहण से लेकर ब्रेकईवन तक पहुंचाने का सफर ढिंडसा ने ही संभाला था और वे इटरनल को ग्रुप सीईओ के रूप में लीड करने में पूरी तरह सक्षम हैं। सूत्रों के मुताबिक, ढिंडसा फिलहाल ब्लिंकिट की कमान भी संभालते रहेंगे।
इस बदलाव के तहत गोयल के सभी अनवेस्टेड स्टॉक ऑप्शंस (जो अभी वेस्ट नहीं हुए थे) दोबारा कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन (ESOP) पूल में वापस चले जाएंगे। दीपिंदर गोयल ने 2008 में पंकज चड्डा के साथ मिलकर जोमैटो की स्थापना की थी। शुरुआत में इसका नाम ‘फूडीबे’ (Foodiebay) था, जो रेस्टोरेंट मेन्यू और रिव्यू का प्लेटफॉर्म था। बाद में यह एक बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ।
पिछले एक साल में गोयल ने इटरनल से बाहर कई डीपटेक, लॉन्गेविटी और रिसर्च वेंचर्स में कदम रखा है। गोयल ने LAT एयरोस्पेस में 2 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। यह स्टार्टअप जोमैटो की पूर्व COO सुरोभि दास ने शुरू किया है, जहां गोयल नॉन-एग्जीक्यूटिव को-फाउंडर हैं।
इसके अलावा गोयल ने ‘कंटिन्यू’ नाम से एक हेल्थ और वेलनेस वेंचर भी लॉन्च किया, जिसका फोकस इंसानी उम्र बढ़ाने पर है। यह 2024 के अंत में एक “पर्सनल वेलनेस टीम” के रूप में शुरू हुआ था और बाद में एक रिसर्च इनिशिएटिव में बदल गया।
उनका हालिया दांव ‘टेम्पल’ नाम का एक डिवाइस है, जो दिमाग में ब्लड फ्लो को मॉनिटर करता है। उन्होंने इस छोटे वियरेबल गैजेट की पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की थी और कैप्शन लिखा था - "Getting there"
हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में गोयल ने कहा था कि उन्होंने पंकज चड्डा के जोमैटो से बाहर निकलने के आसपास ही टॉप जॉब छोड़ने की पेशकश कर दी थी। उन्होंने कहा, "दो-तीन साल तक मैं सीईओ पद छोड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अब मैं इस बहुत बड़ी ऑर्गनाइजेशन का सीईओ नहीं रह सकता। चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनना ही मेरा असली गेम है।"
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग