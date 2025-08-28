Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पहुंची 5 लाख के करीब, नोएडा की सुनकर रह जाएंगे दंग

प्रति व्यक्ति आय की सूची में सिक्किम पहले स्थान पर है, जिसकी औसत आय 5.9 लाख रुपये सालाना दर्ज की गई है।

भारत

Ashish Deep

Aug 28, 2025

Rupee Symbol
नोएडा की प्रति व्यक्ति आमदनी 10 लाख रुपये से ज्यादा दर्ज हुई है। (फोटो : Patrika)

राजधानी दिल्ली ने एक बार फिर अमीर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अपनी जगह मजबूत की है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब 4.93 लाख रुपये हो गई है। इससे दिल्ली ने गोवा को पीछे छोड़ते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। हालांकि, गोवा का नया आंकड़ा अभी नहीं आया है। वहीं नोएडा की आय दिल्ली से भी दोगुनी दर्ज हुई है।

सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा

प्रति व्यक्ति आय की सूची में सिक्किम पहले स्थान पर है, जिसकी औसत आय 5.9 लाख रुपये सालाना दर्ज की गई है। दिल्ली के बाद गोवा 4.9 लाख रुपये के आसपास की आय के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा चंडीगढ़ (4.0 लाख), तेलंगाना (3.6 लाख), कर्नाटक (3.3 लाख), हरियाणा (3.3 लाख) और तमिलनाडु (3.2 लाख) शीर्ष राज्यों में शामिल हैं।

Rupee

दिल्ली की GDP की स्थिति

दिल्ली की अर्थव्यवस्था आकार में भी मजबूत है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 12.2 लाख करोड़ रुपये है। यह देश में 11वें स्थान पर है। दिलचस्प यह है कि दिल्ली ने जीएसडीपी के मामले में केरल, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है जिसका GSDP 40.4 लाख करोड़ रुपये है। इसके बाद तमिलनाडु (27.2 लाख करोड़), उत्तर प्रदेश (25.5 लाख करोड़), कर्नाटक (25 लाख करोड़) और गुजरात (22 लाख करोड़) का स्थान है।

क्यों है दिल्ली इतनी समृद्ध?

विशेषज्ञ मानते हैं कि दिल्ली की ऊंची प्रति व्यक्ति आय का बड़ा कारण इसकी कम आबादी और उच्च आर्थिक गतिविधियां हैं। दिल्ली की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सेवाओं पर आधारित है, जैसे-आईटी, व्यापार, वित्तीय सेवाएं और प्रोफेशनल सेक्टर। यहां कृषि क्षेत्र का योगदान 1% से भी कम है। दिल्ली से सटे नोएडा ने भी संपन्नता के मामले में पहचान बनाई है। यहां प्रति व्यक्ति आय दिल्ली से भी अधिक यानी 10.2 लाख रुपये सालाना दर्ज की गई है।

Business news

Updated on:

28 Aug 2025 01:39 pm

Published on:

28 Aug 2025 12:44 pm

Hindi News / Business / दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पहुंची 5 लाख के करीब, नोएडा की सुनकर रह जाएंगे दंग

