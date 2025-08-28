दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पहुंची 5 लाख के करीब, नोएडा की सुनकर रह जाएंगे दंग

दिल्ली की अर्थव्यवस्था आकार में भी मजबूत है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 12.2 लाख करोड़ रुपये है। यह देश में 11वें स्थान पर है। दिलचस्प यह है कि दिल्ली ने जीएसडीपी के मामले में केरल, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है जिसका GSDP 40.4 लाख करोड़ रुपये है। इसके बाद तमिलनाडु (27.2 लाख करोड़), उत्तर प्रदेश (25.5 लाख करोड़), कर्नाटक (25 लाख करोड़) और गुजरात (22 लाख करोड़) का स्थान है।