दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पहुंची 5 लाख के करीब, नोएडा की सुनकर रह जाएंगे दंग

राजधानी दिल्ली ने एक बार फिर अमीर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अपनी जगह मजबूत की है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब 4.93 लाख रुपये हो गई है। इससे दिल्ली ने गोवा को पीछे छोड़ते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। हालांकि, गोवा का नया आंकड़ा अभी नहीं आया है। वहीं नोएडा की आय दिल्ली से भी दोगुनी दर्ज हुई है।
प्रति व्यक्ति आय की सूची में सिक्किम पहले स्थान पर है, जिसकी औसत आय 5.9 लाख रुपये सालाना दर्ज की गई है। दिल्ली के बाद गोवा 4.9 लाख रुपये के आसपास की आय के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा चंडीगढ़ (4.0 लाख), तेलंगाना (3.6 लाख), कर्नाटक (3.3 लाख), हरियाणा (3.3 लाख) और तमिलनाडु (3.2 लाख) शीर्ष राज्यों में शामिल हैं।
दिल्ली की अर्थव्यवस्था आकार में भी मजबूत है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 12.2 लाख करोड़ रुपये है। यह देश में 11वें स्थान पर है। दिलचस्प यह है कि दिल्ली ने जीएसडीपी के मामले में केरल, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है जिसका GSDP 40.4 लाख करोड़ रुपये है। इसके बाद तमिलनाडु (27.2 लाख करोड़), उत्तर प्रदेश (25.5 लाख करोड़), कर्नाटक (25 लाख करोड़) और गुजरात (22 लाख करोड़) का स्थान है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि दिल्ली की ऊंची प्रति व्यक्ति आय का बड़ा कारण इसकी कम आबादी और उच्च आर्थिक गतिविधियां हैं। दिल्ली की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सेवाओं पर आधारित है, जैसे-आईटी, व्यापार, वित्तीय सेवाएं और प्रोफेशनल सेक्टर। यहां कृषि क्षेत्र का योगदान 1% से भी कम है। दिल्ली से सटे नोएडा ने भी संपन्नता के मामले में पहचान बनाई है। यहां प्रति व्यक्ति आय दिल्ली से भी अधिक यानी 10.2 लाख रुपये सालाना दर्ज की गई है।