धनतेरस पर सोने चांदी की धमाल: 1 लाख करोड़ की चमक, दिवाली पर 1.35 लाख करोड़ की खरीदारी का अनुमान !

धनतेरस के अवसर पर सोने के आभूषणों की खरीदारी करती एक महिला। (फोटो: एएनआई)
Dhanteras 2025 Gold Sales: धनतेरस 2025 पर भारत के बाजारों में रौनक छा गई! इस बार 18-19 अक्टूबर को देशभर में सोना-चांदी की खरीदारी ने रिकॉर्ड तोड़ (Dhanteras 2025 Sales) दिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के मुताबिक, कुल कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये (Gold Silver Boom India) पार कर गया। इसमें सोना-चांदी का हिस्सा 60,000 करोड़ (Diwali Jewelry Market) रहा, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है। दिल्ली में ही 10,000 करोड़ की बिक्री हुई ! त्योहारों का मौसम शुरू होते ही जेबें ढीली हो गईं।
जी जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े के अनुसार धनतेरस के दो दिनों के दौरान 50-60 टन आभूषण बिके, वैल्यू 85,000 करोड़ रही। वहीं वॉल्यूम पिछले साल जितना रहा, लेकिन कीमतों के चलते वैल्यू में 35-40% ग्रोथ हुई। गोल्ड प्राइस 1.3 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंचा (पिछले साल 80,000 था), फिर भी डिमांड मजबूत रहा। उपभोक्ता हल्के डिजाइन चुन रहे – चेन, रिंग्स। आसान बात: महंगा हो या सस्ता, सोना तो सोना ही है!
इस बार चांदी स्टार बनी! GJC रिपोर्ट: चांदी की मांग दोगुनी, प्राइस 1.8 लाख प्रति किलो (पिछले साल 98,000)। कॉइन्स की बिक्री 35-40% बढ़ी – गिफ्ट्स और इनवेस्टमेंट के लिए हिट रहा। सोने की ऊंची कीमतों से लोग चांदी पर शिफ्ट हो गए। इधर CAIT के पंकज अरोड़ा बोले – "डिमांड रॉबस्ट, सिल्वर कॉइन्स ने बाजार हिला दिया।" यानि चांदी सस्ती लगी, तो दिल जीत लिया!
धनतेरस वीकेंड पर पड़ा, तो भीड़ दोगुनी। दिवाली-भाई दूज मिलाकर 5 दिन का फेस्टिवल – GJC अनुमान: 100-120 टन आभूषण बिक्री, वैल्यू 1-1.35 लाख करोड़। CAIT का बड़ा अनुमान: पूरा त्योहारी व्यापार 5 लाख करोड़ पार। उत्साह से छोटे व्यापारी खुश। बिग वेब फैक्ट: PM मोदी के 'मेक इन इंडिया' कैंपेन से लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड ऊपर।
दिवाली तक ज्वेलरी मार्केट 1 लाख करोड़ टच करेगा। ट्रेंड: डिजिटल गोल्ड, लाइटवेट पीसेज। लेकिन हाई प्राइस से सावधानी – GST कटौती ने मदद की। ( ANI)
