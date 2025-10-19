धनतेरस पर सोने चांदी की धमाल: 1 लाख करोड़ की चमक, दिवाली पर 1.35 लाख करोड़ की खरीदारी का अनुमान !

Dhanteras 2025 Gold Sales: धनतेरस 2025 पर भारत के बाजारों में रौनक छा गई! इस बार 18-19 अक्टूबर को देशभर में सोना-चांदी की खरीदारी ने रिकॉर्ड तोड़ (Dhanteras 2025 Sales) दिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के मुताबिक, कुल कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये (Gold Silver Boom India) पार कर गया। इसमें सोना-चांदी का हिस्सा 60,000 करोड़ (Diwali Jewelry Market) रहा, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है। दिल्ली में ही 10,000 करोड़ की बिक्री हुई ! त्योहारों का मौसम शुरू होते ही जेबें ढीली हो गईं।