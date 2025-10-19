दिवाली पर राघव चड्डा-परिणीति चोपड़ा के घर गूंजी किलकारी, इंस्टाग्राम पर बेटा होने की दी कपल ने जानकारी

दिवाली पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के घर पर किलकारी गूंजी है। रविवार को दोनों पैरेंटस बन गए हैं। एक्ट्रेस चोपड़ा ने बेटे को जन्म दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए फैंस का साथ यह खुशखबरी शेयर की। पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा- आखिरकार वह आ गया! हमारा बेबी बॉय।