लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का दिवाली बोनस मंजूूर, खाते में आएंगे इतने हजार रुपये

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भी इंतजार है। (फोटो : फ्री पिक)
Diwali Bonus : रेलवे और डाक विभाग के बाद अब केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले अपने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस (Ad-hoc Bonus) मंजूर कर दिया है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जारी इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन-गजटेड कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा।
बोनस का खर्च संबंधित मंत्रालयों और विभागों को अपने मौजूदा बजट प्रावधानों से ही उठाना होगा। अलग से कोई अतिरिक्त रकम नहीं दी जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
