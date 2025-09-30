लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का दिवाली बोनस मंजूूर, खाते में आएंगे इतने हजार रुपये

Diwali Bonus : रेलवे और डाक विभाग के बाद अब केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले अपने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस (Ad-hoc Bonus) मंजूर कर दिया है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जारी इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन-गजटेड कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा।