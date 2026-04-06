Gold Rate in Dubai Today: दुबई में किस भाव बिक रहा सोना? जानिए 24, 22, 21 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

गोल्ड मार्केट्स में अस्थिरता बनी हुई है। (PC: AI)
Gold rates in Dubai today: ईरान ने साफ कह दिया है कि उसका होर्मुज स्ट्रेट खोलने का कोई इरादा नहीं है। इस खबर के बाद सोने के बाजार में हलचल बनी हुई है। दुबई दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट्स में से एक है और वहां के भाव पर खाड़ी के हर घटनाक्रम का असर पड़ता है। आइए जानते हैं कि आज 6 अप्रैल 2026 को दुबई में सोने के क्या भाव हैं।
24 कैरेट सोना: 565.25 AED
22 कैरेट सोना: 523.25 AED
21 कैरेट सोना: 501.75 AED
18 कैरेट सोना: 430.00 AED
24 कैरेट सोना: 565.25 AED
22 कैरेट सोना: 523.25 AED
18 कैरेट सोना: 430.00 AED
22 कैरेट गोल्ड : 523.25 AED
24 कैरेट सोना: 569.68 AED
22 कैरेट सोना: 527.44 AED
21 कैरेट सोना: 503.45 AED
18 कैरेट सोना: 431.53 AED
RBI के 6 अप्रैल 2026 के एक्सचेंज रेट के अनुसार 1 UAE दिरहम यानी AED की कीमत 25.334 रुपये है।
|ज्वेलर / ब्रांड
|24 कैरेट (AED)
|22 कैरेट (AED)
|21 कैरेट (AED)
|18 कैरेट (AED)
|Kalyan Jewellers
|565.25
|523.25
|501.75
|430.00
|Joyalukkas
|565.25
|523.25
|—
|430.00
|Malabar Gold and Diamonds
|—
|523.25
|—
|—
|iGold
|569.68
|527.44
|503.45
|431.53
जो भारतीय नागरिक एक साल से ज़्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं वो ड्यूटी फ्री सोने के आभूषण ला सकते हैं। महिलाओं के लिए यह सीमा 40 ग्राम और पुरुषों के लिए 20 ग्राम है। इससे ज़्यादा लाना हो तो कुल 1 किलोग्राम तक सोना लाया जा सकता है, लेकिन तय सीमा से ऊपर के हिस्से पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। एक बात ध्यान रखें। यह छूट सिर्फ आभूषणों पर है। सोने के बार या सिक्कों पर पहले ग्राम से ही कस्टम ड्यूटी लगती है।
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