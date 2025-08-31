बिना इंटरनेट के होगा UPI पेमेंट, जानें फायदे और तरीका

Payment without Internet: आज के डिजिटल युग में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत में भुगतान के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन कई बार खराब नेटवर्क या इंटरनेट की कमी के कारण UPI भुगतान में दिक्कत आती है। क्या आप जानते हैं कि बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट संभव है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने *99# USSD सेवा शुरू की है, जो बिना इंटरनेट के UPI भुगतान को आसान और सुरक्षित बनाती है। आइए जानते हैं इसके फायदों और उपयोग के तरीके के बारे में।