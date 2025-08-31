बिना इंटरनेट के होगा UPI पेमेंट, जानें फायदे और तरीका

Payment without Internet: आज के डिजिटल युग में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत में भुगतान के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन कई बार खराब नेटवर्क या इंटरनेट की कमी के कारण UPI भुगतान में दिक्कत आती है। क्या आप जानते हैं कि बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट संभव है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने *99# USSD सेवा शुरू की है, जो बिना इंटरनेट के UPI भुगतान को आसान और सुरक्षित बनाती है। आइए जानते हैं इसके फायदों और उपयोग के तरीके के बारे में।
UPI Lite एक अन्य ऑफलाइन भुगतान विकल्प है, जो 1,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए बिना पिन के काम करता है। यह NFC तकनीक का उपयोग करता है और Google Pay जैसे ऐप्स पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कुछ बैंकों में SMS या IVR-आधारित भुगतान विकल्प भी हैं।