कारोबार

बिना इंटरनेट के होगा UPI पेमेंट, जानें फायदे और तरीका

UPI Payment without Internet: बिना इंटरनेट के UPI भुगतान को आसान और सुरक्षित बनाती है। आइए जानते हैं इसके फायदों और उपयोग के तरीके के बारे में।

भारत

Devika Chatraj

Aug 31, 2025

Offline Payment
बिना इंटरनेट के होगा UPI पेमेंट (File Photo)

Payment without Internet: आज के डिजिटल युग में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत में भुगतान के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन कई बार खराब नेटवर्क या इंटरनेट की कमी के कारण UPI भुगतान में दिक्कत आती है। क्या आप जानते हैं कि बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट संभव है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने *99# USSD सेवा शुरू की है, जो बिना इंटरनेट के UPI भुगतान को आसान और सुरक्षित बनाती है। आइए जानते हैं इसके फायदों और उपयोग के तरीके के बारे में।

बिना इंटरनेट UPI पेमेंट के फायदे

  • पहुंच और सुविधा: *99# सेवा स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों पर काम करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों या कम नेटवर्क वाले स्थानों में भी भुग snyat payment संभव है। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है।
  • 24/7 उपलब्धता: यह सेवा दिन-रात, छुट्टियों सहित हर समय उपलब्ध है। इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी आप तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
  • सुरक्षा: ऑफलाइन UPI भुगतान के लिए UPI पिन की आवश्यकता होती है, जो लेनदेन को सुरक्षित बनाता है। प्रत्येक सत्र समय-सीमित होता है, जिससे धोखाधड़ी का जोखिम कम होता है।
  • लागत प्रभावी: *99# सेवा का उपयोग करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है, सिवाय प्रति लेनदेन 0.50 रुपये के मामूली शुल्क के। यह पारंपरिक भुगतान विधियों की तुलना में सस्ता है।
  • वित्तीय समावेशन: यह सेवा उन लोगों को डिजिटल भुगतान से जोड़ती है जो स्मार्टफोन या इंटरनेट से वंचित हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

ऑफलाइन UPI पेमेंट का तरीका

  • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# डायल करें।
  • अपनी पसंदीदा भाषा चुनें (13 भाषाओं में उपलब्ध, जैसे हिंदी और अंग्रेजी)।
  • अपने बैंक का IFSC कोड या नाम के पहले चार अक्षर दर्ज करें।
  • अपने डेबिट कार्ड के अंतिम छह अंक और समाप्ति तिथि दर्ज करके सत्यापन पूरा करें।
  • 4-6 अंकों का UPI पिन सेट करें।

पेमेंट प्रक्रिया

  • *99# डायल करें और "1" चुनकर "Send Money" विकल्प पर जाएं।
  • प्राप्तकर्ता का UPI ID, मोबाइल नंबर, या बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
  • भुगतान राशि दर्ज करें (प्रति लेनदेन अधिकतम 5,000 रुपये)।
  • अपने UPI पिन के साथ लेनदेन की पुष्टि करें।
  • सफल लेनदेन के बाद आपको SMS के माध्यम से कन्फर्मेशन प्राप्त होगा।

पेमेंट की सीमाएं

  • लेनदेन सीमा: ऑफलाइन UPI की दैनिक सीमा आमतौर पर 5,000 रुपये है, जो बैंक के अनुसार भिन्न हो सकती है।
  • नेटवर्क आवश्यकता: USSD सेवा के लिए बेसिक मोबाइल नेटवर्क की आवश्यकता होती है।
  • सुरक्षा टिप्स: अपने UPI पिन को गोपनीय रखें और सार्वजनिक फोन का उपयोग न करें।

UPI Lite

UPI Lite एक अन्य ऑफलाइन भुगतान विकल्प है, जो 1,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए बिना पिन के काम करता है। यह NFC तकनीक का उपयोग करता है और Google Pay जैसे ऐप्स पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कुछ बैंकों में SMS या IVR-आधारित भुगतान विकल्प भी हैं।

Updated on:

31 Aug 2025 03:35 pm

Published on:

31 Aug 2025 03:30 pm

