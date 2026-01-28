28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Budget 2026: बजट से पहले आने वाले इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है? इस दिन होगा पेश

इकोनॉमिक सर्वे 2026 भारत की अर्थव्यवस्था का वार्षिक विश्लेषण है, जिसे 29 जनवरी 2026 को संसद में पेश किया जाएगा। यह रिपोर्ट बजट से पहले आर्थिक हालात, चुनौतियों और अवसरों की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 28, 2026

budget 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Budget 2026 Economic Survey Date: भारत में हर साल बजट से पहले देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज पेश किया जाता है, जिसे इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। यह रिपोर्ट बीते वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें विकास दर, महंगाई, रोजगार, निवेश और सरकारी नीतियों का आकलन शामिल होता है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 इस साल संसद में 29 जनवरी 2026 को पेश किया जाना तय माना जा रहा है, जो यूनियन बजट 2026 से ठीक पहले आएगा और बजट की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

इकोनॉमिक सर्वे क्या है और कौन करता है तैयार

इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार की एक वार्षिक रिपोर्ट होती है, जिसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसका नेतृत्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की टीम करती है। इस रिपोर्ट में देश की समग्र आर्थिक स्थिति, सेक्टर-वाइज प्रदर्शन, वैश्विक चुनौतियां और घरेलू अवसरों का विश्लेषण होता है। यह कोई नीतिगत घोषणा नहीं होती, बल्कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है, जो सरकार और नीति निर्माताओं को ठोस निर्णय लेने में मदद करती है।

Economic Survey 2026 में किन विषयों पर रहेगा फोकस

इकोनॉमिक सर्वे 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ, महंगाई दर, रोजगार सृजन, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, सर्विस सेक्टर और एक्सपोर्ट जैसे विषयों पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम, फिनटेक, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जैसे नए उभरते क्षेत्रों का भी विस्तृत उल्लेख किया जाएगा। वैश्विक आर्थिक हालात, जियो-पॉलिटिकल तनाव और उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर भी सर्वे का अहम हिस्सा रहेगा।

बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे का महत्व

इकोनॉमिक सर्वे को बजट का रोडमैप कहा जाता है, क्योंकि यह आने वाले यूनियन बजट के लिए आधार तैयार करता है। बजट में टैक्स, खर्च और योजनाओं से जुड़े फैसले काफी हद तक इसी सर्वे के आंकड़ों और विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। निवेशक, उद्योग जगत, अर्थशास्त्री और आम नागरिक सभी इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन कर सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं को समझते हैं। यही कारण है कि बजट से पहले इस रिपोर्ट पर खास नजर रहती है।

ये भी पढ़ें

कितनी संपत्ति जोड़ने के बाद दीपिंदर गोयल ने दिया इस्तीफा? Zomato, Blinkit के बाद क्या होगा नया प्लान?
कारोबार
deepinder goyal net worth

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

Published on:

28 Jan 2026 01:11 pm

Hindi News / Business / Budget 2026: बजट से पहले आने वाले इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है? इस दिन होगा पेश

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Budget 2026

New Aadhaar App Launch: अब नहीं पड़ेगी आधार कार्ड की जरूरत, सरकार की नई ऐप से हो जाएगा काम

aadhaar new app
कारोबार

Silver Price Today: सिर्फ 27 दिन में चांदी ने दिया 60% रिटर्न, 20 महीने में 1 लाख के बना दिये 4 लाख, देखिए मुनाफे के ये आंकड़े

Silver Price Today
कारोबार

Ajit Pawar Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक थे अजित पवार? विमान हादसे में हुई मौत

ajit pawar
कारोबार

नेहरू की बनाई कंपनी का 90 फीसदी बाजार पर था कब्जा, टाटा ने ऐसे किया बर्बाद

HMT watches museum, HMT Watches History
कारोबार

Luxury Cars: रोल्स-रॉयस, फेरारी और BMW की लग्जरी कारें हो सकती हैं 3 करोड़ रुपये तक सस्ती, टैरिफ घटने से जानिए कितने घटेंगे दाम

Luxury Cars Rate Cut
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.