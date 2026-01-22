22 जनवरी 2026,

कारोबार

कितनी संपत्ति जोड़ने के बाद दीपिंदर गोयल ने दिया इस्तीफा? Zomato, Blinkit के बाद क्या होगा नया प्लान?

Zomato के सह-संस्थापक दीपिंदर गोयल की नेटवर्थ और संपत्ति का आंकड़ा करोड़ों में हैं। इस्तीफे के बाद उनका फोकस जोखिम और नए प्रयोगों पर है, जबकि ब्लिंकिट के अलबिंदर ढींडसा कंपनी के CEO पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।

भारत

Thalaz Sharma

Jan 22, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर

दीपिंदर गोयल, जोमैटो (Zomato) और उसकी पैरेंट कंपनी इटरनल (Eternal) के सह-संस्थापक हैं, जिन्होंने भारतीय फूड टेक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। 2008 में फूड डिलीवरी बाजार में प्रवेश करने के बाद इन्होंने कंपनी को भारत के सबसे बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में बदल दिया। लेकिन हाल के एक निर्णय में उन्होंने CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी बोर्ड के वाइस चेयरमैन के रूप में नई भूमिका ग्रहण करेंगे। यह निर्णय 1 फरवरी 2026 को प्रभावी होंगे।

बिजनेस को सफल बनाने की कहानी

दीपिंदर गोयल ने जोमैटो को सफल बनाने के लिए समस्या को समझा और उसके हल में इस कंपनी को स्थापित किया। उन्होंने देखा कि लोगों को रेस्टोरेंट की सही जानकारी, मेन्यू और रिव्यू आसानी से नहीं मिलते थे। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और जोमैटो को एक भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। समय के साथ फूड डिलीवरी, डिजिटल पेमेंट, डेटा एनालिटिक्स और बाद में क्विक कॉमर्स जैसे नए सेगमेंट जोड़े। लगातार इनोवेशन और उपभोक्ता के अनुभव पर फोकस करके जोमैटो को एक छोटे स्टार्टअप से ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया और यही उनकी सबसे बड़ी बिजनेस सफलता रही।

नेट वर्थ और संपत्तियां

दीपिंदर गोयल की गिनती आज भारत के सबसे सफल स्टार्टअप फाउंडर्स में होती है। हालिया आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की शुरुआत में उनकी कुल संपत्ति लगभग 1.6 बिलियन डॉलर, यानी करीब 13,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जोमैटो और ब्लिंकिट में हिस्सेदारी से आता है। इसके अलावा गुरुग्राम के डीएलएफ द कैमेलियास में उनका एक लग्जरी अपार्टमेंट है, जिसकी खरीद कीमत करीब 52 करोड़ रुपये बताई जाती है और मौजूदा बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक है। इसके साथ ही उन्होंने कई स्टार्टअप्स में निवेश किया है, जिससे उनकी नेट वर्थ लगातार बढ़ती रही है।

CEO से इस्तीफा और नया विजन

दीपिंदर गोयल ने अपने 18 साल के लम्बे नेतृत्व के बाद CEO और MD के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। उन्होंने अपने शेयरहोल्डर्स को लिखे पत्र में कहा कि अब वे ऐसे नए विचारों पर काम करना चाहते हैं जिनमें बड़े जोखिम और प्रयोग शामिल हैं, जो एक पब्लिक कंपनी के भीतर संभव नहीं हैं। इटरनल के CEO का पद अब ब्लिंकिट (Blinkit) के संस्थापक अलबिंदर सिंह ढींडसा (Albinder Dhindsa) संभालेंगे, जो 10-मिनट क्विक-कॉमर्स मॉडल के लिए प्रसिद्ध हैं।

सक्सेस स्टोरी

22 Jan 2026

