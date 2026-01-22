कितनी संपत्ति जोड़ने के बाद दीपिंदर गोयल ने दिया इस्तीफा? Zomato, Blinkit के बाद क्या होगा नया प्लान?

दीपिंदर गोयल ने जोमैटो को सफल बनाने के लिए समस्या को समझा और उसके हल में इस कंपनी को स्थापित किया। उन्होंने देखा कि लोगों को रेस्टोरेंट की सही जानकारी, मेन्यू और रिव्यू आसानी से नहीं मिलते थे। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और जोमैटो को एक भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। समय के साथ फूड डिलीवरी, डिजिटल पेमेंट, डेटा एनालिटिक्स और बाद में क्विक कॉमर्स जैसे नए सेगमेंट जोड़े। लगातार इनोवेशन और उपभोक्ता के अनुभव पर फोकस करके जोमैटो को एक छोटे स्टार्टअप से ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया और यही उनकी सबसे बड़ी बिजनेस सफलता रही।