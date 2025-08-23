रो रहे अमेरिकी किसान! भारत-रूस और चीन की तिकड़ी का दिखा असर, ट्रंप का टैरिफ उन्हीं पर पड़ा भारी

ब्रिक्स देशों ने अमेरिका पर आर्थिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चीन और रूस भारतीय सामानों के लिए अपने बाजार खोल रहे हैं। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने कहा कि अमेरिका धौंस जमाने वाला व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उधर रूस के उप राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा कि अगर भारत को अमेरिकी बाजार में अपना सामान बेचने में परेशानी हो रही है, तो रूस का दरवाजा खुला है। हम भारतीय निर्यात के स्वागत को तैयार हैं। चीन भी अब अमेरिका के बजाय ब्राजील से सोयाबीन खरीद रहा है। ब्राजील एक ब्रिक्स देश है। पिछले महीने चीन के कुल सोयाबीन आयात में से लगभग 90% ब्राजील से आया था।