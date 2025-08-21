भारत या चीन… इस ‘दोस्ती’ से किसको होगा ज्यादा फायदा? आंकड़ों से समझिए

विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दोनों देशों को लाभ होगा। पर अभी के आंकड़ों को देखें तो चीन को ज्यादा फायदा होने की संभावना है। व्यापार की प्रकृति भी बताती है कि चीन ज्यादा फायदे में रहेगा। भारत चीन से तैयार माल ज्यादा खरीदता है और कच्चा माल कम बेचता है। भारत चीन से तैयार माल जैसे मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, केमिकल आदि खरीदता है। वहीं, भारत चीन को कच्चा माल बेचता है। जैसे लोहा, समुद्री उत्पाद, कपास और कुछ रसायन। कच्चा माल बेचने में उतना फायदा नहीं होता, जितना तैयार माल बेचने में होता है। अगर रिश्ते बेहतर होते हैं तो चीन को बड़ा बाजार मिलेगा। लेकिन, भारत को अपने उद्योगों को मजबूत करना होगा। भारत को यह फायदा होगा कि उसे चीन से सस्ता कच्चा माल और मशीनें मिल सकती हैं। इससे भारत में सामान बनाने की लागत कम हो सकती है।