अमेरिका ने दिया धोखा तो चीन ने दिया तोहफा, ड्रैगन ने दूर कर दी भारत की ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स

एक तरफ अमेरिका भारत को टैरिफ में रियायत देने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ चीन ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन ने भारत की 3 बड़ी चिंताओं को दूर कर दिया है। चीन ने वादा किया है कि वह भारत को रेयर अर्थ, उर्वरक और टनल बोरिंग मशीनों की सप्लाई करेगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। एएनआई के अनुसार, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को आश्वासन दिया है कि चीन भारत की उर्वरकों, रेयर अर्थ और टनल बोरिंग मशीनों की तीन प्रमुख चिंताओं को दूर कर रहा है। चीनी विदेश मंत्री सोमवार को दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं।