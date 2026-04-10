Car Market: इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 84% बढ़ी, महिंद्रा-टाटा मोटर्स ने हुंडई को पछाड़ा, टेस्ला को नहीं मिला ज्यादा भाव

फिलहाल मारुति सुजुकी और हुंडई के पास भारत में ज्यादा इलेक्ट्रिक मॉडल नहीं हैं लेकिन वे भी बड़े निवेश की तैयारी में हैं। 2025-26 में भारत में टेस्ला के साथ विनफास्ट जैसी कई नई कार कंपनियों की एंट्री हुई। भारत में ईवी की रेस में विनफास्ट और चीन की बीवाईडी जैसी नई विदेशी कंपनियों ने टेस्ला को काफी पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला ने जुलाई 2025 में भारत में प्रवेश किया। उसने वित्त वर्ष में 342 वाहन बेचे। विनफास्ट ने टेस्ला से 7 गुना 2,390 वाहनों की डिलीवरी की। बीवाईडी ने 5,361 ईवी बेची जो पिछले साल से 54% ज्यादा है। और देश में टेस्ला की कुल बिक्री का 15 गुना है।