एलन मस्क ने 'बर्न्ट हेयर' नाम से नया परफ्यूम किया लांच, क्या है कीमत और कहां से खरीदें?

एलन मस्क ने 'बर्न्ट हेयर' नाम से एक नए परफ्यूम को लांच किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर बायो को भी चेंज करते हुए 'परफ्यूम सेल्समैन' कर लिया है। एलन मस्क ने इसे पृथ्वी पर बेहतरीन सुगंध बताया है।

टेस्ला, स्पेसएक्स के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने 'बर्न्ट हेयर' नाम से एक परफ्यूम लांच किया है। 'बर्न्ट हेयर' लांच के 24 घंटे के अंदर ही 1 मिलयन से अधिक बिक चुका है, जिसके बारे में खुद एलन मस्क ने ही बताया है। एलन ने परफ्यूम के लांच के बारे में बताते हुए कहा कि "मेरे जैसे नाम के साथ, सुगंध व्यवसाय में आना अनिवार्य था, जिसे मस्क ने अपने ब्रांड द बोरिंग कंपनी के माध्यम से लांच किया है।

