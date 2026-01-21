Elon Musk की इतनी घनघोर बेइज्जती! ‘बिग इडियट सेल’ से लेकर ‘नंगा’ करने तक… देखिए Ryanair एयरलाइन ने क्या किया

Elon Musk Ryanair News: टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अक्सर विवादों में रहते हैं। लेकिन इस बार उनका पाला एक ऐसे इंसान से पड़ा है, जो उन पर भारी पड़ता दिखा रहा है। ये हैं बजट एयरलाइन रायनएयर के सीईओ माइकल ओ'लेरी। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। हद तो तब हो गई जब रायनएयर ने एलन मस्क को टार्गेट करते हुए 'बिग इडियट सीट सेल' लॉन्च कर दी। यहां तक कि ओ'लेरी ने मस्क को अनड्रेस (नंगा करना/पोल खोलना) करने की बात भी कही। सोशल मीडिया यूजर्स इन दोनों की जुबानी जंग पर जमकर चटकारे ले रहे हैं। आइए जानते हैं कि विवाद कहां से शुरू हुआ।